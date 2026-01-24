Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Republic Day Vs Independence Day 2026: প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের মধ্যে পার্থক্য কী? জেনে নিন আগেই

    Republic Day Vs Independence Day 2026: আপনিও কি প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের মধ্যে বিভ্রান্ত হন, তাহলে এখানে এই দুই দিনের মধ্যে পার্থক্য পড়ুন।

    Published on: Jan 24, 2026 9:45 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতের ইতিহাসে দু' টি গুরুত্বপূর্ণ দিন রয়েছে, যা দেশের জন্য গর্ব এবং সম্মানের প্রতীক। প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবস। এই দুই দিনই দেশবাসীর কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করে। যাইহোক, কখনও কখনও এই দু' টি দিনের মধ্যে পার্থক্য করতে মানুষের অসুবিধা হয়। তাহলে আসুন জেনে নিই এই দুই দিনের মধ্যে পার্থক্য কী এবং তাদের গুরুত্ব কী।

    প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের মধ্যে পার্থক্য কী? জেনে নিন আগেই
    প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের মধ্যে পার্থক্য কী? জেনে নিন আগেই

    প্রজাতন্ত্র দিবস বনাম স্বাধীনতা দিবস

    প্রজাতন্ত্র দিবস: প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি ভারত তার প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করে। ১৯৫০ সালের এই দিনেই ভারতীয় সংবিধান কার্যকর করা হয়েছিল, এই দিনেই প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়। এই বছর, ২৬ জানুয়ারি, ভারত প্রজাতন্ত্র হওয়ার ৭৫ বছর পূর্ণ করবে এবং ২০২৫ সালে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হবে। নয়া দিল্লির কর্তব্য পথে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়। এই দিনে, রাষ্ট্রপতি পতাকা উত্তোলন করেন, সামরিক বাহিনী কুচকাওয়াজের আয়োজন করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ট্যাবলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

    স্বাধীনতা দিবস: স্বাধীনতা দিবস, প্রতি বছর ১৫ অগস্ট পালিত হয়। স্বাধীনতা দিবস ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতাকে চিহ্নিত করে। ১৯৪৭ সালের এই দিনে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে স্বাধীন হয়। তাই প্রতি বছর এই দিনটি অত্যন্ত আড়ম্বরে পালিত হয়। ২০২৫ সালে, ভারতের স্বাধীনতার ৭৮ বছর পূর্ণ হবে এবং এই বছর ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে। স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। স্বাধীনতা দিবসে, স্বাধীনতার প্রতীক, ভারতীয়দের হৃদয় উদ্দীপনা এবং উত্তেজনায় ভরে থাকে। এই দিনে, মানুষ স্বাধীনতা উদযাপন করতে ঘুড়িও ওড়ায়।

    উভয় দিনের গুরুত্ব

    বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উভয়ই কিন্তু ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। স্বাধীনতা দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য ঠিক কী ত্যাগ স্বীকার করেছি, কোন কোন মহান দেশপ্রেমিকদের স্মরণে রেখেছি এবং প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায়।

    News/Lifestyle/Republic Day Vs Independence Day 2026: প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসের মধ্যে পার্থক্য কী? জেনে নিন আগেই
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes