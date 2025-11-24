পুরনো আমলের বেশিরভাগ ঘরোয়া টোটকাই দারুণ কার্যকরী। সেকালে মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে নানা রকম উপায় বের করতেন, যার বেশিরভাগের পেছনেই থাকত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। তখন বেশিরভাগ মশলাই বাড়িতে গুঁড়ো করা হত এবং তা করার সময় অল্প পরিমাণে কাঁচা চাল মেশানো হত। আজকাল মশলা গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করা হলেও, অনেকে এখনও এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। আপনি যদি এই কাজটি না করেন, তবে এর পেছনের বিজ্ঞান জেনে আপনিও শুরু করতে পারেন।
কেন মেশানো হয় চাল?
বাজারে যে মশলা পাওয়া যায়, তাতে অনেক ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতে মশলা গুঁড়ো করাই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আপনি যদি বাড়িতে মশলা গুঁড়ো করেন, তবে খেয়াল করেছেন যে এতে দলা পাকিয়ে যায়। এই সমস্যা এড়ানোর জন্যই এতে চালের দানা মেশানো হয়। মশলা গুঁড়ো করার সময় কিছুটা আর্দ্রতা বের হয়। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে মশলা গুঁড়ো করার সময় জার গরম হয়ে যায়। কাঁচা চাল সেই আর্দ্রতা শোষণ করে নেয়। আপনি যদি মশলা গুঁড়ো করার সময় এতে চাল মিশিয়ে দেন, তবে মশলা জারে লেগে থাকে না এবং দলাও পাকায় না।
এর উপকারিতা কী?
চাল মেশানোর ফলে মশলা গুঁড়ো করার সময় তাপ উৎপন্ন হয় না, ফলে মশলা পুড়ে কালোও হয় না। চালের কারণে মশলার সুগন্ধও কমে যায় না। আপনি যদি লাল লঙ্কা, ধনে বা গরম মশলায় এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন, তবে মশলা একদম মিহি গুঁড়ো হবে এবং টাটকাও থাকবে। আর্দ্রতার কারণেই মশলায় ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। চাল আর্দ্রতা শুষে নেয়, ফলে ছত্রাকও ধরে না।
কখন চাল মেশানো উচিত নয়?
যদি গরম মশলা তৈরি করেন, তবে বেশি চাল মেশাবেন না। চাল শুধুমাত্র শুকনো মশলায় মেশাবেন, ভেজা মশলায় নয়। যদি আপনি মশলা এয়ারটাইট কন্টেইনারে ভরে ফ্রিজে রাখতে চান, তবে খুব অল্প পরিমাণে চাল মেশাবেন।
News/Lifestyle/মশলা গুঁড়ো করার সময় কেন মেশানো হয় চালের দানা? জেনে নিন