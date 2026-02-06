Rohu Fish Health Benefits: রুই মাছ খেলে কি সত্যিই হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে? কী বলছে বিজ্ঞান

রুই একটি অতিপরিচিত মাছ। বাঙালি বহু বাড়িতেই নিয়মিত এই মাছ রান্না হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে পারে এই মাছে থাকা কিছু উপাদান। পাশাপাশি এই মাছে ক্যালোরির পরিমাণ কম থাকায় যাঁদের অতিরিক্ত মেদ রয়েছে, তাঁরা নিয়মিত এই মাছ খেতে পারেন।
আমেরিকার স্কুল অব নিউট্রিশনের জার্নাল অনুযায়ী, এই মাছ উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা কমাতেও সাহায্য করে।
কী কী আছে এই মাছে? ভিটামিন এ, ডি, ই রয়েছে রুই মাছে। এছাড়াও ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন ও খনিজে ভরপুর এই মাছ। রুই মাছে কোলিন নামের একটি পদার্থ থাকে। স্নায়ুতন্ত্র, ফ্যাটের বিপাক ক্রিয়া এবং পরিবহণে সাহায্য করে এই উপাদানটি।
এবার প্রশ্ন হল, সত্যিই কি এই মাছ হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে ওমেগা থ্রি থাকায়, তা রক্তের অণুচক্রিকাকে জমাট বাঁধতে দেয় না, ফলে রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার আশঙ্কা কমে।
এছাড়াও রুই মাছের তেলে আছে ওমেগা থ্রি নামক ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল এলডিএল ও ভিএলডিএল কমায় এবং উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, ফলে হার্টে চর্বি জমতে পারে না। তাই এই মাছ খেলে যে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কিছুটা কমতে পারে, তা বলাই যায়।
কতটা খেতে পারেন এই মাছ? ভারসাম্য রেখে খাওয়ার বিষয়ে জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, দৈনিক রুই মাছের একটা বড় টুকরাই যথেষ্ট একজন মানুষের জন্য। তার বেশি খাওয়া উচিত নয়।
