বাড়ির সবাই এক সাবানে স্নান করেন? বিরাট ভুল করছেন! জেনে নিন কেন

সুস্থ থাকার জন্য শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর খাবারই নয়, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে প্রতিদিন স্নান করা অন্তর্ভুক্ত। প্রায়শই দেখা যায় যে বেশিরভাগ বাড়িতে পুরো পরিবার স্নানের জন্য একই সাবান ব্যবহার করে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ভাগ করে নেওয়া সাবান ব্যবহার করলে কোলি, সালমোনেলা এবং শিগেলা-র মতো ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করার ভয় থাকে। এই পরিস্থিতিতে, এই অভ্যাসটি রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে কিনা, এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। আসুন জেনে নেওয়া যাক স্নানের সাবান ভাগ করে নেওয়ার ফলে কোন কোন রোগের ঝুঁকি হতে পারে।
একই সাবান ব্যবহার করার ক্ষতি
ত্বকের এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি: সাবান ভাগ করে স্নান করলে ত্বকের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। আসলে, প্রত্যেক ব্যক্তির ত্বকে আলাদা আলাদা ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক থাকে। যখন সবাই একই সাবান ব্যবহার করে, তখন এই ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক একে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে যদি পরিবারের কারো দাদ, চুলকানি, ছত্রাক সংক্রমণ বা ব্যাকটেরিয়াজনিত ত্বকের সংক্রমণ (যেমন ইমপেটিগো) থাকে, তবে তা অন্য সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই কারণেই CDC-র মতো সংস্থাগুলি ব্যক্তিগত সাবান ভাগ করে ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়।
স্ট্যাফ (Staph) এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ছড়ানো: স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staph)-এর মতো ব্যাকটেরিয়া সাবানের উপর লেগে থাকতে পারে, বিশেষ করে যদি সাবান ভেজা থাকে। এটি ফোড়া, ব্রণ বা গুরুতর সংক্রমণের কারণ হতে পারে।
ব্যক্তিগত অঙ্গের জন্য বিশেষ ঝুঁকি: অনেকে একই সাবান দিয়ে মুখ, শরীর এবং ব্যক্তিগত অঙ্গ ধোয়েন। এর ফলে ইস্ট ইনফেকশন, ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সংক্রমণ একে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ভয় থাকে।
ত্বকের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে: সাবানে থাকা রাসায়নিক এবং সুগন্ধ প্রত্যেকের ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয়। যদি আপনি অন্য কারো ত্বকের ধরণের জন্য তৈরি সাবান ব্যবহার করেন, তবে এটি ত্বকের প্রাকৃতিক পিএইচ ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, যার ফলে ত্বক আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এর ফলে ফুসকুড়ি, চুলকানি, জ্বালা এবং ত্বকের শুষ্কতা-র মতো সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় ছোটখাটো ত্বকের জ্বালা ধীরে ধীরে অ্যালার্জির রূপ নেয়।
ব্যাকটেরিয়ার ঝুঁকি: একই সাবান ভাগ করে স্নান করলে সাবানের বারে গুরুতর ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক লেগে থাকতে পারে, যা অন্য ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, বিশেষ করে যদি তাদের ত্বকে কোনো কাটা বা আঁচড় থাকে।
কী করবেন: প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আলাদা সাবান ব্যবহার করুন। যদি পরিবারে সাবান ভাগ করে ব্যবহার করতেই হয়, তবে লিকুইড সোপ ব্যবহার করুন, কারণ এটি কম জীবাণু ছড়ায়। সাবানটি জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন যাতে এর উপর কোনো অবশিষ্টাংশ না থাকে এবং ভালোভাবে ধোয়া সাবানই ব্যবহার করুন।