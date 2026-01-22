Edit Profile
    Saraswati Puja 2026 Wishes Bengali: সরস্বতী পুজো ২০২৬ এ নস্টালজিক হয়ে বন্ধুকে মেসেজ করতে চাইছেন? রইল ২০ শুভেচ্ছা বার্তা

    সরস্বতী পুজোয় বন্ধুকে পাঠিয়ে দিন এই বিশেষ মেসেজগুলি থেকে একটি!

    Published on: Jan 22, 2026 8:55 PM IST
    By Sritama Mitra
    সরস্বতী পুজো মানেই, আগের দিন থেকে শুরু হওয়া সিকলি গাঁথা, স্কুলের শেষবেলায় সকলে মিলে আল্পনা দেওয়ার হিড়িক। সরস্বতী পুজো মানেই ভোরে উঠে অঞ্জলী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। আর তা হলেই, প্রসাদ মুখে দিয়ে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার উচ্ছ্বাস। বসন্ত পঞ্চমীর এই দিনে, বসন্তের রঙ হলুদে নিজেকে রাঙিয়ে নেওয়ার রীতি বাঙালির পুরনো। তাই এই সরস্বতী পুজোর দিন মানেই হলুদ পাঞ্জাবী কিম্বা হলুদ শাড়িতে সেজে ওঠার পালা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই চেনা ছবিগুলিকে নিয়েই বাংলার সরস্বতী পুজো এগিয়ে যাচ্ছে।

    পাঠান সরস্বতী পুজোর শুভেচ্ছা
    ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সরস্বতী পুজোর উৎসবে গা ভাসানোর সময়কে মনে করে অনেকেই এই দিনে নস্টালজিক হয়ে পড়েন! আপনিও কি তাঁদেরই দলে? সরস্বতী পুজো আসতেই মনে পড়ে যায় ছোটবেলার কথা? মনে পড়ে ছোটবেলার বন্ধুদের কথা? তাহলে এমন নস্টালজিয়ার মেজাজ নিয়ে বন্দুকে পাঠিয়ে দিন সরস্বতী পুজোর শুভেচ্ছা। রইল ২০ মেসেজ।

    ১. আবারও একটা সরস্বতী পুজো! মনে পড়ে স্কুলের সেই হলুদ পাঞ্জাবি আর শাড়ির দিনগুলো? খুব মিস করছি তোদের। শুভ সরস্বতী পুজো!

    ২. বইয়ে বেলপাতা রাখা থেকে লুকিয়ে ক্রাশকে দেখা— আমাদের সরস্বতী পুজো মানেই একরাশ স্মৃতি। ২০২৬-এর এই পুজোয় তোকে অনেক শুভেচ্ছা।

    ৩. সেই সকালে অঞ্জলি দেওয়ার তাড়া আর তারপর বন্ধুদের সাথে খিচুড়ি খাওয়া... দিনগুলো পাল্টে গেলেও স্মৃতিগুলো এক। খুব ভালো কাটুক তোর সরস্বতী পুজো।

    ৪. আমাদের ছোটবেলার সেই সরস্বতী পুজো আর আজকের দিন— তফাৎ অনেক, কিন্তু তোর সাথে বন্ধুত্বের স্মৃতি আজও টাটকা। শুভ বসন্ত পঞ্চমী!

    ৫. মনে আছে পুজোর আগের রাতে বইপত্র ঠাকুর ঘরে রেখে দিয়ে পড়াশোনায় 'অফিসিয়াল' ছুটি নেওয়া? সেই দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। শুভ সরস্বতী পুজো বন্ধু!

    ৬. সরস্বতী পুজো মানেই বাঙালির ভ্যালেন্টাইনস ডে। আমাদের সেই আড্ডা আর খুনসুটি খুব মনে পড়ছে। শুভ শুভেচ্ছা জানিস।

    ৭. "হলুদ শাড়ি, বাসন্তী রঙা পাঞ্জাবি আর এক আকাশ নস্টালজিয়া। ২০২৬-এর সরস্বতী পুজোয় পুরনো দিনগুলো খুব বেশি মনে পড়ছে। ভালো থাকিস বন্ধু।"

    ৮. সেই ইস্কুল বাড়ির প্যান্ডেল আর ছোটবেলার বন্ধুদের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলোই আসল সম্পদ। শুভ সরস্বতী পুজো!

    ৯. আজকের দিনে বই ছুঁতে মানা, কিন্তু স্মৃতিগুলো হাতড়াতে মানা নেই। তোকে আর আমাদের পুরনো আড্ডাকে খুব মিস করছি। শুভ সরস্বতী পুজো!

    ১০. বসন্তের এই হাওয়ায় মনে পড়ে যায় আমাদের সেই স্কুল পালানো বিকেলগুলো। সরস্বতী পুজোর অনেক অনেক ভালোবাসা রইল।

    ১১. খিচুড়ি ভোগের সেই স্বাদ আর বন্ধুদের সাথে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা— এই স্মৃতিগুলোই জীবনকে সুন্দর করে। শুভ সরস্বতী পুজো ২০২৬!

    ১২. পুরনো বন্ধুদের সাথে নতুন করে আবার সেই হলুদ রঙের দিনগুলো ফিরে আসুক। তোকে অনেক মিস করছি বন্ধু। শুভ বসন্ত পঞ্চমী!

    ১৩. স্কুলের সরস্বতী পুজো মানেই ছিল আলাদা আনন্দ। আজও সেই আনন্দটা তোর সাথে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে। খুব ভালো কাটুক তোর পুজো।

    ১৪. বিদ্যার দেবী আশীর্বাদ করুন তোকে, আর আমাদের বন্ধুত্বটা যেন আজীবন এমনই নস্টালজিক থাকে। শুভ সরস্বতী পুজো।

    ১৫. স্মৃতিগুলো আজও সেই পুরনো স্কুলের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে। আজকের এই দিনে তোকে খুব মনে পড়ছে। শুভ শুভেচ্ছা!

    ১৬. কুল খাওয়া নিয়ে সেই যে আমাদের মানত করা— 'পুজোর আগে কুল খাবো না'। সেই ছেলেবেলাটা হারিয়ে গেলেও তুই আমার কাছে আজও প্রিয় বন্ধু। শুভ সরস্বতী পুজো!

    ১৭. হলুদ পাঞ্জাবি পরে যখন রাস্তায় বেরোতাম, মনে হতো বিশ্ব জয় করে নিয়েছি। সেই হারানো দিনগুলোর কথা মনে করে তোকে আজকের শুভেচ্ছা পাঠালাম।

    ১৮. আজ সরস্বতী পুজো, কিন্তু সেই আগের মতো হাতে হাত রেখে ঘোরা নেই। দূর থেকেই জানাই অনেক ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা।

    ১৯. আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক সরস্বতী পুজোর প্রথম পলাশ ফুলের মতো সুন্দর আর স্নিগ্ধ থাকুক। শুভ বসন্ত পঞ্চমী ২০২৬!

    ২০. সময় বদলেছে, আমরা বড় হয়েছি, কিন্তু সরস্বতী পুজোর সেই নস্টালজিয়া আজও আমাদের একই সূত্রে বেঁধে রেখেছে। খুব ভালো থাকিস বন্ধু।

