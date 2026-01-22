Saraswati Puja, Basanta Panchami 2026: সরস্বতী পুজোর দিন হলুদ পোশাক পরার রীতি, কেন জানেন

সরস্বতী পুজো মানেই বাঙালিদের কাছে বিরাট একটা উৎসব। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পুজো হয়। তবে সারা দেশেও এই দিনটি নানা ভাবে পালিত হয়। সর্বত্র সরস্বতী পুজোর রেওয়াজ না থাকলে বসন্ত পঞ্চমী পালনের রীতি রয়েছে নানা জায়গাতেই।
এই উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, এর সঙ্গে মানানসই পোশাক। বিশেষ করে হলুদ রঙের পোশাক। এই দিনটিতে অনেকেই হলুদ রঙের পোশাক পরেন। এই রংটিকে শুভ বলে ধরে নেওয়া হয়।
এই দিনে হলুদ রঙের পোশাক পরার পিছনে রয়েছে বিশেষ কারণ। প্রথমত, বাসন্তি রং বা হলুদ রংকে শুভ বলে মনে করা হয়। একই সঙ্গে এটি সমৃদ্ধি, শক্তি, আলো এবং বুদ্ধিমত্তার প্রতীক। হলুদ রং মন থেকে নেতিবাচক ভাবনাচিন্তা দূর করে। মনে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে।
এই কারণেই সরস্বতী পুজো এবং বসন্ত পঞ্চমীর দিনে অনেকেই হলুদ রঙের পোশাক পরেন। শীতের শেষে এই সময়েই সূচনা হয় বসন্ত কালের। তারও পরিচায়ক এই হলুদ রং। সেই সব কিছুরই চিহ্ন ধরা থাকে এই উজ্জ্বল রঙের মধ্যে।