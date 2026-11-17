Sattu Superfood: ছাতুই বড় 'এনার্জি ড্রিঙ্ক'? পুষ্টিগুণে ভরপুর এই খাবার, কেন এটা সুপারফুড?
Sattu Superfood: এনার্জি ড্রিঙ্ক নিয়ে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (FSSAI) তরফে কড়া নজরদারি শুরু করা হয়েছে। তারইমধ্যে ছাতু নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন বিশেষজ্ঞরা।
Sattu Superfood: আধুনিক জীবনযাত্রায় সুস্থ থাকা এবং শরীরকে সতেজ রাখা অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। প্রতিনিয়ত দৌড়ঝাঁপ, ব্যস্ততা ও অনিয়মিত খাদ্যভ্যাসের কারণে শরীর সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারইমধ্যে এনার্জি ড্রিঙ্ক নিয়ে সম্প্রতি ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে বিকল্প হিসেবে ছাতুর নাম উঠে এসেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের অতি পরিচিত এই প্রথাগত খাবারটি কেবল একটি সাধারণ পথ্য নয়, বরং এটি পুষ্টির এক সুপারফুড। গম, ছোলা বা যব ভেজে সেটিকে গুঁড়ো করে তৈরি ছাতু প্রাচীনকাল থেকেই শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান যুগেও ডায়েটিশিয়ান ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ছাতু রাখা শরীরকে সুস্থ রাখতে দারুণ ভূমিকা পালন করে।
ছাতুর পুষ্টিগত উপাদান ও স্বাস্থ্য উপকারিতা
১) উচ্চমানের প্রোটিনের উৎস: ছাতু প্রোটিনের অন্যতম সেরা মাধ্যম। প্রোটিন আমাদের পেশি পুনর্গঠন, দৈহিক বৃদ্ধি এবং টিস্যু মেরামতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন বা ভারী কাজ করেন, তাদের পেশির শক্তি বাড়াতে ছাতু অত্যন্ত কার্যকর।
২) ফাইবার ও হজমশক্তির উন্নতি: ছাতুতে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকে। এটি পরিপাকতন্ত্রকে সচল রাখে, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। পরিপাক প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
৩) ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক: ছাতুর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI) বেশ কম। এর ফলে ছাতু খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় না। এতে থাকা জটিল শর্করা (Complex Carbohydrates) ধীরে ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নির্গমন করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ ও উপকারী।
৪) হৃদযন্ত্র ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: ছাতুতে রয়েছে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদান, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এতে থাকা দ্রবণীয় ফাইবার রক্তের খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।
৫) শরীরকে ঠান্ডা ও ডিটক্সিফাই রাখা: ছাতুর অন্যতম প্রধান গুণ হল এটি প্রাকৃতিক উপায়ে শরীরকে ঠান্ডা রাখে। বিশেষ করে গরমকালে ছাতুর শরবত খেলে শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা প্রতিরোধ হয়। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতেও সাহায্য করে।
ছাতু কি একটি আদর্শ 'এনার্জি ড্রিঙ্ক'?
১) তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তির জোগান: ছাতু কেবল তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায় না, বরং এটি ধীরে-ধীরে শক্তি নির্গত করে। ফলে শরীর দীর্ঘ সময় ধরে কর্মক্ষম থাকে এবং হঠাৎ ক্লান্তি আসে না।
২) ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা: ছাতুর শরবতে অল্প বিট লবণ, লেবুর রস ও জল মিশিয়ে খেলে তা শরীরে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখে। অতিরিক্ত গরমে বা পরিশ্রমের পর ঘামের মাধ্যমে যে জল ও খনিজ বের হয়ে যায়, ছাতুর শরবত তা দ্রুত পূরণ করে।
৩) সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত: বাজারচলতি কৃত্রিম এনার্জি ড্রিঙ্কে থাকা প্রিজারভেটিভ, অতিরিক্ত চিনি বা ক্যাফেইন শরীরকে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যদিকে, ছাতুর তৈরি পানীয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, যা কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই শরীরকে সতেজ রাখে।
আর ছাতুর বিষয়ে একটি নামজাদা পণ্য সংস্থার শীর্ষ আধিকারিক দেবাংশু মিমানি বলেছেন, ‘ভারতে পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবারের অভাব কখনওই ছিল না। তবে যা প্রায়শই অনুপস্থিত থেকেছে তা হল, উপযুক্ত রূপ, মোড়ক এবং প্রচারের কৌশল; যা এই খাবারগুলোকে এমন সব ক্রেতাদের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারত, যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেন, ঘনঘন ভ্রমণ করেন অথবা দুই বেলার খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে সহজে গ্রহণ করা যায় এমন কিছু খুঁজছেন।’
সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘চিরাচরিত খাদ্যপণ্যগুলো যখন সুসংগঠিত ও প্যাকেটজাত রূপ লাভ করে, তখন উপকরণ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য এবং আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে চলার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রেতাদের কেবল পণ্যের উপাদানগুলোর ওপরই নয়, বরং তাদের হাতে পৌঁছানো চূড়ান্ত পণ্যটির ওপরও আস্থা রাখার সুযোগ থাকা উচিত।’