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আইআইএম কলকাতা ক্যাম্পাসে আরও সবুজের ছোঁয়া! CSR উদ্যোগে ৩টি গলফ কার্ট প্রদান করল SBI

গলফ কার্ট হস্তান্তরের পর এসবিআই-এর প্রতিনিধি দল এবং আইআইএম কলকাতার ডিরেক্টরের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। 

Published on: Aug 27, 2026, 16:40:31 IST
By HT Bangla Desk
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দেশের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) এবং বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতা (IIM Calcutta)-র যৌথ উদ্যোগে এক নতুন পালক যুক্ত হলো। গত ২৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আইআইএম কলকাতা শাখার মাধ্যমে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতাকে ৩টি পরিবেশবান্ধব গলফ কার্ট (Golf Carts) আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আইআইএম কলকাতা ক্যাম্পাসে আরও সবুজের ছোঁয়া! ৩টি গলফ কার্ট প্রদান করল SBI
আইআইএম কলকাতা ক্যাম্পাসে আরও সবুজের ছোঁয়া! ৩টি গলফ কার্ট প্রদান করল SBI

আইআইএম কলকাতা ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই বিশেষ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (কলকাতা সার্কেল)-র নেটওয়ার্ক-২-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী নবীন কুমার গুপ্তা। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আইআইএম কলকাতার ডিরেক্টর ড. অলোক কুমার রায়-এর হাতে এই গলফ কার্ট তিনটির চাবি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কের অন্যান্য প্রবীণ কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাউথ ২৪ পরগনা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (B&O) শ্রী মুকুল কুমার সিং মান্না এবং রিজিওনাল ম্যানেজার (রিজিওন-৫) শ্রীমতী অমৃতা পট্টনায়ক।

১. দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও দ্বিমুখী সম্পর্ক জোরদার

গলফ কার্ট হস্তান্তরের পর এসবিআই-এর প্রতিনিধি দল এবং আইআইএম কলকাতার ডিরেক্টরের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়:

  • গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা (CRM): এসবিআই-এর পরিষেবা প্রদানের মান ও উৎকর্ষ আরও কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়।
  • দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব: আইআইএম কলকাতা এবং এসবিআই আইআইএম কলকাতা শাখার মধ্যে দীর্ঘদিনের সুদৃঢ় ব্যবসায়িক ও পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্নবীকরণ ও মজবুত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

২. আইআইএম কলকাতায় এসবিআই-এর ব্যবসায়িক উপস্থিতি ও অবদান

বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হলো আইআইএম কলকাতার প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাঙ্কার। প্রতিষ্ঠানটির সাথে এসবিআই-এর বর্তমান আর্থিক পরিসংখ্যান ও অবদানের চিত্র অত্যন্ত নজরকাড়া:

  • মোট ব্যবসা: আইআইএম কলকাতা শাখায় ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ৯৬০ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে জমার পরিমাণ (Deposit Base) ৫১৩ কোটি টাকা এবং ঋণের পরিমাণ (Advances) ৪৪৮ কোটি টাকা।
  • শিক্ষা ঋণ সহায়তা (Education Loans): এসবিআই প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ঋণ প্রদান করে থাকে। চলতি অর্থবর্ষেই (FY 2026-27) ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের জন্য ১১০.৩৩ কোটি টাকার মোট ৩০৮টি শিক্ষা ঋণ অনুমোদন করেছে।

৩. ভবিষ্যতের পরিবেশবান্ধব ও সামাজিক পরিকল্পনা

এই গলফ কার্ট প্রদানের মাধ্যমে বিশাল আইআইএম ক্যাম্পাসের মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অতিথিদের দূষণমুক্ত ও সহজ যাতায়াতের সুবিধা হবে, যা পরিবেশ রক্ষায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করবে।

এছাড়া, আইআইএম কলকাতা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জরুরি চিকিৎসার স্বার্থে একটি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে এসবিআই-কে। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই সিএসআর প্রস্তাবটি বর্তমানে সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে। ভবিষ্যতেও আইআইএম কলকাতার উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

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