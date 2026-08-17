এসবিআই কলকাতা সার্কেলে সগৌরবে উদযাপিত ৮০তম স্বাধীনতা দিবস! ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’ গড়ার অঙ্গীকার

এসবিআই কলকাতা সার্কেলে সগৌরবে উদযাপিত ৮০তম স্বাধীনতা দিবস! ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’ গড়ার অঙ্গীকার
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এসবিআই কলকাতা সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার (CGM) শ্রী আর নটরাজন।
দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্বাধীনতা দিবসের উল্লাসের মাঝে কলকাতার সামাদ স্ট্রিটস্থিত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI)-র লোকাল হেড অফিসে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালিত হলো ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই বিশেষ দিনে স্বাধীনতার বীর শহিদদের স্মরণ করার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এসবিআই কলকাতা সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার (CGM) শ্রী আর নটরাজন। পতাকা উত্তোলনের পরপরই উপস্থিত অফিসার, কর্মী এবং ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণ।
১. শহিদ স্মরণে বিনম্র শ্রদ্ধা ও এসবিআইয়ের জাতীয় অবদান
পতাকা উত্তোলনের পর সভার উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর বিশেষ ভাষণে শ্রী আর নটরাজন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ভারতমাতার যে বীর সন্তানদের মহান আত্মত্যাগের ওপর আজ আধুনিক ও সার্বভৌম ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে, তাঁদের ঋণ কোনোদিনই শোধ করা সম্ভব নয়।
এর পাশাপাশি দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গৌরবময় ইতিহাসের কথাও তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। ভারতের স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক ডিজিটাল যুগে পৌঁছানো পর্যন্ত—দেশের প্রতিটি অর্থনৈতিক মাইলফলক ও রাষ্ট্রগঠনে (Nation-Building) এসবিআই কীভাবে কোটি কোটি দেশবাসীর বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে কাজ করে এসেছে, তা তিনি উল্লেখ করেন।
২. ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’ ও ভবিষ্যতের কৌশলগত দিশা
ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ অর্থাৎ ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। সেই 'বিকশিত ভারত @ ২০৪৭' (Viksit Bharat @ 2047) ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ কৌশলগত দর্শনের কথা ঘোষণা করেন প্রধান মহাপ্রবন্ধক।
- ডিজিটাল রূপান্তর ও উদ্ভাবন: ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে দেশের শেষপ্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ডিজিটাল রূপান্তরকে (Digital Transformation) আরও বেশি আপন করে নেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি।
- গ্রাহককেন্দ্রিক পরিষেবা: গ্রাহকদের সর্বোচ্চমানের পরিষেবা প্রদান এবং ব্যাঙ্কিংয়ের আধুনিক উদ্ভাবন গ্রহণ করার জন্য ব্যাঙ্ক কর্মীদের আহ্বান জানান।
- অর্থনৈতিক অগ্রগতির অঙ্গীকার: আগামী দিনে দেশের অর্থনৈতিক গতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে ব্যাঙ্কের প্রতিটি স্তরের কর্মীদের একযোগে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়।
জাতীয় সংগীত ও রাষ্ট্রাত্মবোধক আহ্বানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত এই অনুষ্ঠানটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ছিল না; বরং এটি ২০৪৭ সালের মধ্যে এক উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার পথে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া পরিবারের নতুন করে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার প্রতীক হয়ে রইল।