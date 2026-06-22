বিষ্ণুপুরে স্টেট ব্যাঙ্কের ‘স্মার্ট এগ্রি মিট ২০২৬’! কৃষকদের ভাগ্যবদল ও কৃষি-ঋণে বড় ঘোষণা এসবিআই-এর

বিষ্ণুপুরে স্টেট ব্যাঙ্কের ‘স্মার্ট এগ্রি মিট ২০২৬’! কৃষকদের ভাগ্যবদল ও কৃষি-ঋণে বড় ঘোষণা এসবিআই-এর
কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্য নিয়ে বিষ্ণুপুরের পাম ভিলেজ রিসর্টে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার "এসবিআই স্মার্ট এগ্রি কাস্টমার্স মিট ২০২৬"।
কৃষি খাতের আধুনিকীকরণ এবং কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI)। গত ১৮ জুন, ২০২৬ তারিখে বিষ্ণুপুরের ‘পাম ভিলেজ রিসর্ট’-এ ব্যাঙ্কটির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল "এসবিআই স্মার্ট এগ্রি কাস্টমার্স মিট ২০২৬" (SBI SMART Agri Customers Meet 2026)। এই বিশেষ সম্মেলনে রাজ্যের বহু সফল এবং প্রথম সারির কৃষক ও কৃষি-উদ্যোক্তারা শামিল হয়েছিলেন।
কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্য নিয়ে বিষ্ণুপুরের পাম ভিলেজ রিসর্টে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার "এসবিআই স্মার্ট এগ্রি কাস্টমার্স মিট ২০২৬"। এই মেগা সম্মেলনে স্টেট ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন অঞ্চলের ৫২ জন উচ্চ-আয়সম্পন্ন (High-Net-Worth) কৃষক এবং প্রথম সারির কৃষি-উদ্যোক্তারা।
শীর্ষ আধিকারিকদের বার্তা ও নতুন পরিকল্পনা
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা লোকাল হেড অফিসের (LHO) চিফ জেনারেল ম্যানেজার (CGM) শ্রী নটরাজন আর.। তিনি কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বলেন, "কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্টেট ব্যাঙ্ক সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহিত করতে ব্যাঙ্ক সব ধরণের আর্থিক সহায়তা দেবে বলেও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাঙ্কের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (Agri & GSS) শ্রী অলোক জৈন আঞ্চলিক স্তরে কৃষি-অর্থায়নের (Agri-financing) কৌশলগত উদ্যোগগুলোর বিশদ বিবরণ দেন। কীভাবে কৃষকরা সহজে ও স্বল্প সুদে ঋণ পেতে পারেন এবং ব্যাঙ্কের নতুন স্কিমগুলোর সুবিধা নিতে পারেন, তা তিনি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলেন। এই কর্মসূচিতে কৃষকদের সহায়তা করতে ডিজিএম (S24P) শ্রী মুকুল কুমার সিংহ মান্না এবং রিজিওনাল ম্যানেজার (আঞ্চলিক প্রবন্ধক) শ্রীমতী অমৃতা পট্টনায়েকও উপস্থিত ছিলেন।
কৃষকদের সাফল্যগাথা ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন
এই সভার অন্যতম মূল আকর্ষণ ছিল সফল কৃষকদের মুখ থেকে তাঁদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প বা 'টেস্টিমোনিয়াল'। কীভাবে স্টেট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় তাঁরা নিজেদের কৃষিকাজকে একটি সফল ব্যবসায় রূপান্তর করেছেন, তা বাকিদের সাথে শেয়ার করেন। এর পাশাপাশি ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা বিভিন্ন কৃষি-ঋণ প্রকল্পের ওপর বিস্তারিত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।
আলোচনা সভার শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে এই উদ্যোগটি কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে স্টেট ব্যাঙ্কের বহু পুরনো ও মজবুত সম্পর্ককে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।