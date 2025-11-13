Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রোজ দাড়ি কামালে কি বেশি বয়সে চোখের সমস্যা হতে পারে? কী বলছে বিজ্ঞান

    প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে নিয়মিত দাড়ি কামালে বেশি বয়সে চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে বা দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে পারে।

    Published on: Nov 13, 2025 12:28 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দাড়ি কামানো বা শেভিং পুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি অংশ। দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে নিয়মিত দাড়ি কামালে বেশি বয়সে চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে বা দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে পারে। এই ধারণাটি লোকমুখে প্রচলিত হলেও, এর কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? রোজ দাড়ি কামানোর সঙ্গে চোখের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞান কী বলছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো।

    রোজ দাড়ি কামালে কি বেশি বয়সে চোখের সমস্যা হতে পারে? কী বলছে বিজ্ঞান
    রোজ দাড়ি কামালে কি বেশি বয়সে চোখের সমস্যা হতে পারে? কী বলছে বিজ্ঞান

    প্রচলিত ধারণা: কেন এই বিশ্বাস জন্মালো?

    দাড়ি কামানো এবং চোখের সমস্যার মধ্যে সংযোগের ধারণাটি মূলত শরীরের একই স্নায়ু বা স্নায়ুপ্রবাহের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

    • ট্রাইজেমিনাল নার্ভ (Trigeminal Nerve): মুখমণ্ডলের সংবেদন ও কার্যকারিতার জন্য দায়ী প্রধান স্নায়ু হলো ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। এই স্নায়ুর কিছু শাখা চোখের কাছাকাছি এবং কিছু শাখা দাড়ির এলাকায় সংবেদন সরবরাহ করে।
    • ভুল ব্যাখ্যা: ধারণা করা হয় যে নিয়মিত রেজার ব্যবহারের ফলে এই স্নায়ুর ওপর অতিরিক্ত চাপ বা উদ্দীপনা পড়ে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা।

    বিজ্ঞান কী বলছে?

    আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং স্নায়ু বিশেষজ্ঞরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, নিয়মিত দাড়ি কামানো বা শেভিংয়ের সঙ্গে চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস বা কোনো গুরুতর চোখের সমস্যার (যেমন ছানি, গ্লুকোমা বা ম্যাকুলার ডিজেনারেশন) কোনো প্রমাণিত সম্পর্ক নেই।

    • স্বাধীন প্রক্রিয়া: চোখ এবং মুখের ত্বক—এই দুটির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও স্নায়ু সংযোগের একটি সাধারণ প্যাটার্ন আছে, তবে ত্বকের উপরিভাগের উদ্দীপনা (যেমন শেভিং) কোনোভাবেই ভেতরের অপটিক স্নায়ু বা চোখের আভ্যন্তরীণ কাঠামোকে প্রভাবিত করে না।
    • দৃষ্টিশক্তির কারণ: দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা সাধারণত জেনেটিক্স, বার্ধক্যজনিত রোগ (যেমন ছানি), ডায়াবেটিস, সূর্যের আলোর ক্ষতি, বা চোখের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর সমস্যার কারণে ঘটে থাকে। দাড়ি কামানোর মতো বাহ্যিক প্রক্রিয়া এর ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না।
    • রেজার পোড়া বা ত্বকের সংক্রমণ: দাড়ি কামানোর ফলে যে সমস্যাগুলি হতে পারে, তা হলো রেজার পোড়া (Razor Burn), চুলকানি বা ফলিকিউলাইটিসের মতো ত্বকের সংক্রমণ, কিন্তু চোখের সমস্যা নয়।

    রোজ দাড়ি কামানো একটি বহুল প্রচলিত অভ্যাস, এবং এটি একটি সম্পূর্ণ বাহ্যিক, চর্মসংক্রান্ত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চোখের স্বাস্থ্যকে কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না। যারা এই ধরনের উদ্বেগ নিয়ে থাকেন, তারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, চোখের সমস্যা রোধের জন্য শেভিং বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

    News/Lifestyle/রোজ দাড়ি কামালে কি বেশি বয়সে চোখের সমস্যা হতে পারে? কী বলছে বিজ্ঞান
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes