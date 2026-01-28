Edit Profile
    Side effects of eating too many grapes: কারা আঙুর খাবেন না? জেনে নিন, কী কী ক্ষতি হতে পারে এর ফলে

    আঙুর বেশি খেলে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারা আঙুর বেশি খাবেন না?

    Published on: Jan 28, 2026 12:50 PM IST
    By Suman Roy
    আঙুরে অেক ধরনের পুষ্টিগুণ রয়েছে। প্রচুর ভিটামিন, প্রচুর মিনারেল রয়েছে এতে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে রোদের থেকে ত্বককে বাঁচাতে সাহায্য করে এই ফলটি। কিন্তু এটির মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলি শরীরের ক্ষতিও করতে পারে। অতিরিক্ত আঙুর খাওয়া তাই মোটেই নিরাপদ নয়।

    কতটা আঙুর খাওয়া নিরাপদ? কারাই বা আঙুর খাওয়ার আগে সতর্ক হবেন? দেখে নেওয়া যাক।

    • আঙুর পেটে গিয়ে হজম হওয়ার সময়ে একটি বিশেষ উপাদান তৈরি হয়। একে চালু ভাষায় বলা হয় ‘গ্রেপস অ্যালকোহল’। এটি পেটের নানা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে এটি পেটখারাপ বা আন্ত্রিকের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। কারও গ্যাস, পেটব্যথা— এসব দেখা দেয় আঙুরের কারণে। যাঁদের ইতিমধ্যেই পেটের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের উচিত আঙুর এড়িয়ে চলার। প্রয়োজনে চিকিৎসকরে পরামর্শও নিতে হতে পারে তাঁদের।
    • যাঁদের কিডনির সমস্যা রয়েছে, তাঁদেরও বেশি মাত্রায় আঙুর খাওয়া উচিত নয়। কিডনির সমস্যার কারণে যাঁরা ওষুধ খান, তাঁরা আঙুর খেলে ওষুধের প্রভাব কমে যেতে পারে। একই ধরনের সমস্যা হতে পারে যাঁরা সুগারের ওষুধ খান, তাঁদের ক্ষেত্রেও। এই সমস্যাগুলি থাকলে আঙুর এড়িয়ে চলুন।
    • অন্তঃসত্ত্বাদেরও আঙুর এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ আঙুরে থাকা একটি বিশেষ যৌগ গর্ভে থাকা সন্তানের উপর প্রভাব ফেলে। ভবিষ্যতে এতে শিশুটির পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
    • নাক, গলা বা মুখে অ্যালার্জির সমস্যা আছে? তাহলেও এড়িয়ে চলুন আঙুর। কারণ এতে থাকা তরল প্রোটিন অনেক সময়ে এই জায়গাগুলির অ্যালার্জির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।
    • আঙুর ক্যালোরিতে ঠাসা। ফলে আঙুর খেলে ওজন বাড়ার আশঙ্কা থাকে। যাঁরা ওজন কমাতে চান, তাঁরা এই ফলটি এড়িয়ে চলুন। এতে ওজন অনেক খানি বেড়ে যেতে পারে।
