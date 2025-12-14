Edit Profile
    পিছনের পকেটে মানিব্যাগ রাখেন? জেনে নিন, কী কী বিপদ ডেকে আনছেন

    পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি নিরীহ অভ্যাস মনে হলেও, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং চিকিৎসকদের মতে, এই অভ্যাসটি দীর্ঘমেয়াদে শরীরের কাঠামো, মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুতন্ত্রের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

    Published on: Dec 14, 2025 9:40 AM IST
    By Suman Roy
    অনেকেরই একটি পুরোনো অভ্যাস হলো পিছনের পকেটে, বিশেষ করে বসার সময় যে পকেটটি নিচে চাপা পড়ে, সেখানে মানিব্যাগ রাখা। পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা অত্যন্ত বেশি। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি নিরীহ অভ্যাস মনে হলেও, ফিজিওথেরাপিস্ট এবং চিকিৎসকদের মতে, এই অভ্যাসটি দীর্ঘমেয়াদে শরীরের কাঠামো, মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুতন্ত্রের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

    পিছনের পকেটে মানিব্যাগ রাখার অভ্যাসের কারণে শরীরের কী কী ক্ষতি হতে পারে, তা জেনে নিন।

    ১. সায়াটিকা ও পেরিফর্মিস সিনড্রোম (Sciatica and Piriformis Syndrome)

    পিছনের পকেটে মানিব্যাগ রাখলে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটি হয়, তা হলো নিতম্বের স্নায়ুর ওপর চাপ।

    • পেরিফর্মিস পেশীর ওপর চাপ: যখন আপনি মানিব্যাগের ওপর ভর দিয়ে বসেন, তখন একদিকে নিতম্ব অন্যদিকের চেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে যায়। এই অসমতা পেরিফর্মিস (Piriformis) নামে একটি ছোট পেশীর ওপর চাপ সৃষ্টি করে, যা নিতম্বের নিচে অবস্থিত।
    • সায়াটিক স্নায়ুতে চাপ: পেরিফর্মিস পেশীটি সায়াটিক স্নায়ুর (Sciatic Nerve) খুব কাছ দিয়ে যায়। পেরিফর্মিস পেশীর প্রদাহ বা সংকোচন ঘটলে সেই স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। এর ফলে নিতম্ব থেকে পা পর্যন্ত তীব্র ব্যথা, অসাড়তা বা ঝিনঝিন অনুভূতি হতে পারে, যাকে সায়াটিকা (Sciatica) বলে।

    ২. মেরুদণ্ডের কাঠামো ও ভঙ্গি পরিবর্তন (Spinal Alignment Issues)

    এই অভ্যাস শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

    • অসম বসা: মানিব্যাগ একপাশে থাকার কারণে বসার সময় পেলভিস বা শ্রোণীচক্র (Pelvis) একদিকে কাত হয়ে যায়। শ্রোণীচক্র শরীরের মূল ভিত্তি, এটি বেঁকে গেলে পুরো মেরুদণ্ড তার ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিপরীত দিকে বেঁকে যেতে শুরু করে।
    • স্কোলিওসিস (Scoliosis): দীর্ঘমেয়াদে এই অসমতা মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক বাঁকে পরিবর্তন আনতে পারে এবং এর ফলে পিঠের উপরের অংশে ব্যথা, ঘাড়ে টান এবং দীর্ঘমেয়াদী ভঙ্গিগত ত্রুটি (Postural Deformity) সৃষ্টি হতে পারে।

    ৩. কোমরে ও পিঠে ব্যথা (Lower Back Pain)

    মানিব্যাগের কারণে বসার ভঙ্গি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে মেরুদণ্ডের নিচের অংশের (Lumbar Spine) ডিস্কগুলির ওপর অসম চাপ পড়ে।

    • ডিস্কের ক্ষতি: অসম চাপ পড়লে ডিস্কগুলি দুর্বল হতে পারে বা তার স্থান পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী কোমরের ব্যথা শুরু হয়, যা সহজে নিরাময় হয় না।

    ৪. কাঁধ ও ঘাড়ে প্রভাব

    মেরুদণ্ডের নিচের অংশের সমস্যা ক্রমশ ওপরে উঠে আসে।

    • ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা: শরীর যখন কোমরের ভারসাম্যহীনতা ঠিক করার চেষ্টা করে, তখন কাঁধ এবং ঘাড়ের পেশীগুলি অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে কাঁধ এবং ঘাড়ের পেশীতে টান ও ব্যথা হয়।

    পিছনের পকেটে মানিব্যাগ রাখা কেবল একটি অভ্যাস নয়, এটি এমন একটি ভঙ্গি যা শরীরের কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে পারে এবং স্নায়ু ও পেশী সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরনের দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা এড়াতে, বসার সময় সর্বদা মানিব্যাগ সামনের পকেটে বা ব্যাগে রাখুন।

