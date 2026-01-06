Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ব্যাপক ঠান্ডা পড়েছে! এই সময়ে আপনি সোয়েটার পরে ঘুমোতে যাচ্ছেন না তো? বড় বিপদ হতে পারে এতে

    এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডা থেকে বাঁচতে অনেকেই রাতে শোয়ার সময় সোয়েটার বা ভারী পশমের পোশাক পরে ঘুমোতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে বাড়ির সদস্যরা এই বিষয়ে বেশি সতর্ক থাকছেন।

    Published on: Jan 06, 2026 10:02 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬-এর শুরুতেই কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গসহ গোটা পশ্চিমবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন পারদ আরও নামার সম্ভাবনা রয়েছে। এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডা থেকে বাঁচতে অনেকেই রাতে শোয়ার সময় সোয়েটার বা ভারী পশমের পোশাক পরে ঘুমোতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে বাড়ির সদস্যরা এই বিষয়ে বেশি সতর্ক থাকছেন।

    ব্যাপক ঠান্ডা পড়েছে! এই সময়ে আপনি সোয়েটার পরে ঘুমোতে যাচ্ছেন না তো? কী হয় এতে
    ব্যাপক ঠান্ডা পড়েছে! এই সময়ে আপনি সোয়েটার পরে ঘুমোতে যাচ্ছেন না তো? কী হয় এতে

    তবে আরামদায়ক মনে হলেও, সোয়েটার পরে সারারাত ঘুমোনো কি আদেও শরীরের জন্য ভালো? চিকিৎসকরা কিন্তু এক মারাত্মক বিপদের সংকেত দিচ্ছেন। শীতে সোয়েটার পরে ঘুমানোর কুপ্রভাব জেনে নিন।

    সোয়েটার পরে ঘুমোচ্ছেন? অজান্তেই ডেকে আনছেন এই ৫ বিপদ

    শীতের রাতে পশমের পোশাক পরে ঘুমানো আমাদের শরীরের স্বাভাবিক কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে কী কী ক্ষতি হতে পারে দেখে নিন:

    ১. রক্ত সঞ্চালনে বাধা (Blood Circulation Issues)

    পশমের পোশাক বা সোয়েটার সাধারণত শরীরের সাথে সেঁটে থাকে। দীর্ঘক্ষণ টাইট সোয়েটার পরে শুয়ে থাকলে শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। এর ফলে হাত-পা ঝিঁঝিঁ ধরা বা শরীরে অস্বস্তি তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে হৃদরোগীদের জন্য এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

    ২. ত্বকের সংক্রমণ ও অ্যালার্জি

    সোয়েটারের পশম বা উল সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে থাকলে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। ঘুমের মধ্যে ঘাম হলে পশমের রোমকূপে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক বাসা বাঁধতে পারে। এতে একজিমা, চুলকানি বা ডার্মাটাইটিসের মতো চর্মরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

    ৩. শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি (Overheating)

    পশমের পোশাক শরীর থেকে নির্গত তাপকে বাইরে বেরোতে দেয় না। এর ফলে শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে (Overheating)। মাঝরাতে হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করা, বুক ধড়ফড় করা বা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    ৪. শ্বাসকষ্টের সমস্যা

    যাঁদের হাঁপানি বা ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য সোয়েটার পরে ঘুমানো বিপজ্জনক। উলের সূক্ষ্ম তন্তু অনেক সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে অ্যালার্জি বা শ্বাসকষ্টের উদ্রেক করতে পারে।

    ৫. শিশুদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি

    শিশুদের ত্বকের গঠন অত্যন্ত কোমল। সোয়েটার পরে ঘুমালে তাদের শরীরে 'ঘামাচি' বা র‍্যাশ হতে পারে। এছাড়া অতিরিক্ত গরমের কারণে শিশুরা ডিহাইড্রেশনের শিকার হতে পারে, যা তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

    ঠান্ডায় আরামদায়ক ঘুমের জন্য কী করবেন?

    • স্তরবিন্যাস (Layering): সোয়েটারের বদলে সুতির ঢিলেঢালা পোশাকের ওপর একটি হালকা চাদর বা লেপ ব্যবহার করুন।
    • সুতির ইনার: যদি খুব ঠান্ডা লাগে, তবে সরাসরি সোয়েটার না পরে নিচে একটি পাতলা সুতির জামা পরুন।
    • মোজা ও টুপি: সারা শরীর ভারী পোশাকে না ঢেকে পায়ে নরম সুতির মোজা এবং মাথায় পাতলা মাফলার ব্যবহার করা অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

    শীতের আমেজ উপভোগ করুন সচেতনভাবে। সাময়িক উষ্ণতার লোভে সোয়েটার পরে নিজের অজান্তে বড় কোনো শারীরিক জটিলতা ডেকে আনবেন না। সুস্থ থাকতে রাতে হালকা ও আরামদায়ক পোশাকই হোক আপনার প্রথম পছন্দ।

    News/Lifestyle/ব্যাপক ঠান্ডা পড়েছে! এই সময়ে আপনি সোয়েটার পরে ঘুমোতে যাচ্ছেন না তো? বড় বিপদ হতে পারে এতে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes