Weight Loss Tips: এই ভুলটা করলে কখনই ফ্যাট কমবে না, বলছে গবেষণা
Weight Loss Tips: স্বল্পকালীন, ছোটখাটো পরিবর্তন করে লাভ হবে না। অল্প সময়ের জন্য ওজন কমলেও পরে তা বেড়েই যাবে। এমনটাই বলছেন গবেষকরা। 'কানাডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে' প্রকাশিত হয়েছে সেই গবেষণা।
ট্রায়ালে ২৫-৭০ বছর বয়সী ৩২০ জন প্রাপ্তবয়স্কের উপর পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। তাঁদের প্রত্যেকেরই অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের গড় বয়স ছিল ৫২.৬ বছর। তাঁদের মধ্যে ৭৭% মহিলা ছিলেন। তাঁদের প্রতিদিনের খাদ্যগ্রহণ ১০০ কিলো ক্যালরি হ্রাস করা হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২,০০০ স্টেপ হাঁটতে বলা হয়।
'আমরা দেখেছি অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা থাকা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ছোট পরিবর্তনের ফলে ২-৩ বছর ধরে সেরকম কোনও পরিবর্তন হয়নি। পর্যবেক্ষণ করার চেয়ে এই পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর ছিল না,' লিখেছেন ডক্টর রবার্ট রস, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, কিংস্টনের হেলথ কাইনেসিওলজির প্রধান লেখক এবং অধ্যাপক।
যদিও ছোটখাটো পরিবর্তনের কারণে ওজন ৩, ৬, ১২ এবং ১৫তম মাসে কমেছে। তবে ২৪ মাসের শেষে তাঁদের সঙ্গে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের ওজনের খুব একটা হেরফের হয়নি।
