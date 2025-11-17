Edit Profile
    শুক্রাণুর সুস্বাস্থ্যের জন্য পুরুষদের কেমন অন্তর্বাস পরা উচিত? চিকিৎসক কী বলছেন

    Published on: Nov 17, 2025 9:09 AM IST
By Suman Roy

    Published on: Nov 17, 2025 9:09 AM IST
    By Suman Roy
    আপনি কেমন অন্তর্বাস পরেন, সেদিকে হয়তো আপনি তেমন মনোযোগ দেননি। কিন্তু এটি আপনার উর্বরতার উপর অনেক প্রভাব ফেলে। এটি আমাদের কথা নয়, বরং ডাক্তারদের মতে, আপনার শুক্রাণুর স্বাস্থ্য অনেকাংশে আপনার অন্তর্বাসের উপর নির্ভর করে। আপনার অন্তর্বাসের ফিটিং, ফেব্রিক এবং ধরণ, এই সবকিছুই আপনার শুক্রাণু উৎপাদন এবং গতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলে। তাহলে প্রশ্ন হলো, সুস্থ শুক্রাণুর জন্য কোন ধরনের অন্তর্বাস পরা সবচেয়ে ভালো? ডঃ তানিয়া (ডঃ কিউটারাস) তাঁর একটি পোস্টের মাধ্যমে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক।

    শুক্রাণুর সুস্বাস্থ্যের জন্য পুরুষদের কেমন অন্তর্বাস পরা উচিত? চিকিৎসক কী বলছেন (Shutterstock)
    শুক্রাণুর সুস্বাস্থ্যের জন্য পুরুষদের কেমন অন্তর্বাস পরা উচিত? চিকিৎসক কী বলছেন (Shutterstock)

    সঠিক অন্তর্বাস নির্বাচন কেন জরুরি?

    ডঃ তানিয়া বলেন যে আপনার অণ্ডকোষের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো এটি নিজে থেকেই নিজের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই অণ্ডকোষগুলি ত্বক দিয়ে তৈরি একটি থলির মতো গঠনে থাকে, যাকে 'স্ক্রোটাম' বলা হয়। এই থলির কাজ হলো অণ্ডকোষ উপরে-নিচে নড়াচড়া করতে পারে।

    যখন আপনার ঠান্ডা লাগে তখন এটি উপরে ওঠে। আবার যখন গরম লাগে তখন এটি নিচের দিকে সরে যায়, যাতে এটি আপনার শরীর থেকে দূরে থাকে এবং ঠান্ডা থাকে। ডাক্তার বলেন যে আপনি যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাইট অন্তর্বাস পরেন, তখন আপনার অণ্ডকোষ আপনার শরীরের সাথে লেগে থাকে এবং নিজের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটি শুক্রাণু উৎপাদন এবং গুণমানের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই আপনার জন্য সঠিক ধরনের অন্তর্বাস নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি।

    সুস্থ শুক্রাণুর জন্য কোন ধরনের অন্তর্বাস সেরা?

    ডঃ তানিয়া পরামর্শ দেন যে সবসময় একটু ঢিলেঢালা এবং হালকা অন্তর্বাস পরুন। আপনি ঢিলেঢালা বক্সার বা বক্সার ব্রিফ টাইপের অন্তর্বাস বেছে নিতে পারেন, যা আপনার অণ্ডকোষকে শরীরের খুব বেশি কাছে নিয়ে আসবে না। এছাড়াও সিন্থেটিক ফেব্রিকের পরিবর্তে, কটন-এর মতো শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্য (breathable) ফেব্রিক বেছে নিন, যাতে বায়ু চলাচল বজায় থাকে।

