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কলকাতায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গ্র্যান্ড 'এক্সপোর্টার্স মিট ২০২৬'! রফতানিকারকদের ব্যবসায়িক প্রসারে নয়া রোডম্যাপ

এই এক্সপোর্টার্স মিটে পূর্বাঞ্চলের শিল্পপতি, বিশিষ্ট রপ্তানিকারক এবং ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকরা এক ছাদের নিচে সমবেত হন।

Published on: Aug 31, 2026, 12:13:42 IST
By HT Bangla Desk
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পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন পূর্বাঞ্চলের বিশ্ব বাণিজ্য তথা রপ্তানি ব্যবসাকে আরও সুদৃঢ় ও গতিশীল করতে এক বর্ণাঢ্য এবং অর্থবহ 'এক্সপোর্টার্স মিট' (Exporters' Meet)-এর আয়োজন করল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (SBI)। গত ২৮ আগস্ট ২০২৬ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ফাইভ স্টার হোটেল 'তাজ বেঙ্গল'-এ এসবিআই-এর স্থানীয় প্রধান কার্যালয় (LHO), কলকাতার উদ্যোগে এবং কর্পোরেট অ্যান্ড কমার্শিয়াল ক্লায়েন্টস গ্রুপ রিজিয়নাল অফিস (CCGRO - East)-এর সমন্বয়ে এই মেগা কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গ্র্যান্ড ‘এক্সপোর্টার্স মিট ২০২৬’
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গ্র্যান্ড ‘এক্সপোর্টার্স মিট ২০২৬’

এই এক্সপোর্টার্স মিটে পূর্বাঞ্চলের শিল্পপতি, বিশিষ্ট রপ্তানিকারক এবং ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকরা এক ছাদের নিচে সমবেত হন। বাণিজ্য সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা লেনদেন সহজীকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত নানাবিধ আধুনিক ব্যাঙ্কিং সমাধান নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয় এই সম্মেলনে।

১. উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের শীর্ষ নেতৃত্ব ও বিশিষ্টজনরা

এসবিআই-এর এই গুরুত্বপূর্ণ মিটে ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও নীতি-নির্ধারকরা সশরীরে উপস্থিত থেকে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করেন:

  • প্রধান অতিথি ও বিশেষ উপস্থিতিবর্গ: সম্মেলনটিতে সম্মাননীয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (CCG-I) শ্রী রমেশ এস. রাও। তাঁর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন এসবিআই কলকাতা সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার (CGM) শ্রী আর. নটরাজন।
  • অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক: এছাড়াও ব্যাঙ্কটির কলকাতা সার্কেল এবং কর্পোরেট সেন্টারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে রপ্তানিকারকদের ব্যাঙ্কিং সুবিধার্থে স্টেট ব্যাঙ্কের গৃহীত নয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন।

২. ১২০ জনেরও বেশি রপ্তানিকারকের অংশগ্রহণ ও অভূতপূর্ব সাফল্য

কলকাতা সার্কেল এবং CCGRO (East)-এর এক যৌথ সমন্বিত প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই মিটটি প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সাফল্য লাভ করেছে:

  • ব্যাপক উপস্থিতি: কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের ১২০ জনেরও বেশি শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক এই সম্মেলনে অংশ নেন। ফলে পুরো অনুষ্ঠানটি একটি মহা-সাফল্যে রূপান্তরিত হয়।
  • সরাসরি প্রশ্নোত্তর ও ভাববিনিময়: সম্মেলনে উপস্থিত ব্যবসায়ী ও আন্তর্জাতিক রপ্তানিকারকরা এসবিআই-এর শীর্ষ আধিকারিকদের সাথে সরাসরি মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাঙ্কিং ক্রেডিট লিমিট, কাস্টমাইজড ফাইনান্সিং সলিউশন এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে তাঁদের সমস্ত জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক সমাধান প্রদান করা হয়।

৩. ভবিষৎ বাণিজ্যে জোরদার সহযোগিতার আশ্বাস এসবিআই-এর

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, অনুষ্ঠিত এই 'এক্সপোর্টার্স মিট'-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

এসবিআই কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে যে, এই আলোচনার ওপর ভিত্তি করে আগামী দিনে বিদ্যমান (Existing) এবং সম্ভাবনাময় নতুন (Prospective) রপ্তানিকারকদের সাথে ব্যাঙ্কের বাণিজ্য সম্পর্কের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। পূর্ব ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন অর্থনৈতিক গতি সঞ্চার করতে এবং ভারতীয় পণ্য বিশ্ববাজারে পৌঁছে দিতে এসবিআই সর্বদা ব্যবসায়ীদের পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কলকাতায় আয়োজিত এসবিআই-এর এই 'এক্সপোর্টার্স মিট ২০২৬' কেবল একটি সম্মেলন নয়, বরং পূর্বাঞ্চলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রযাত্রায় এক নতুন মাইলফলক। ব্যাঙ্ক এবং রপ্তানিকারকদের মধ্যে এই মজবুত বোঝাপড়া আগামী দিনে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

Home/Lifestyle/কলকাতায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গ্র্যান্ড 'এক্সপোর্টার্স মিট ২০২৬'! রফতানিকারকদের ব্যবসায়িক প্রসারে নয়া রোডম্যাপ
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