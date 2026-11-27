Stomach Cancer Day 2026: বাঙালির এই পাতের খাবারগুলো পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে? টিপস ডাক্তারের
Stomach Cancer Day 2026: আগামী সোমবার (৩০ নভেম্বর) পাকস্থলীর ক্যানসার দিবস। ফর্টিস হাসপাতাল আনন্দপুরের জিআই ও রোবোটিক সার্জারির ডিরেক্টর ডা. উদীপ্তা রায় বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা এবং পাকস্থলীর ক্যানসারের সম্ভাব্য যোগসূত্রের নানা দিক তুলে ধরেছেন।
কলকাতায় খাবার কেবল খিদে মেটানোর উপায় নয়; এটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আত্মপরিচয়ের এক গভীর প্রকাশ। সাধারণ মাছের ঝোল আর ধোঁয়া ওঠা ভাত থেকে শুরু করে কষা মাংস, ফুচকা, তেলেভাজা বা নানারকম মিষ্টির সম্ভার- শহরের রান্নার ঐতিহ্য রোজকার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তবে এই সমৃদ্ধ খাবার সংস্কৃতির মাঝে এমন একটি প্রশ্ন সামনে আসছে, যা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আরও মনোযোগ দাবি করে: আমাদের বদলে যাওয়া খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার কিছু অভ্যাস কি পাকস্থলীর স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলছে এবং গ্যাস্ট্রিক বা পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে?
পাকস্থলীর ক্যানসার (যা গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার নামেও পরিচিত) তখনই হয় যখন পাকস্থলীর ভিতরের আস্তরণে অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বয়স, জিনগত কারণ, সংক্রমণ, তামাক সেবন এবং খাদ্যাভ্যাস-সহ একাধিক উপাদান এর পিছনে কাজ করে। কোনও একটি নির্দিষ্ট খাবার বা পদকে সরাসরি এর একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, তবে কিছু প্রতিষ্ঠিত ঝুঁকির দিক নিয়ে সচেতন থাকা জরুরি।
নুন ও সংরক্ষিত খাবারের যোগসূত্র
আমাদের প্রচলিত পাতে প্রায়ই আচার, পাপড় এবং অন্যান্য নোনতা অনুষঙ্গ থাকে। মাঝেমধ্যে এগুলো খাওয়া গেলেও অতিরিক্ত নুন গ্রহণ এবং নিয়মিত নুন দিয়ে সংরক্ষণ করা খাবার খাওয়ার সঙ্গে পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধির যোগসূত্র পাওয়া গেছে। তাই পরিমিতিবোধ এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত নুন কমানোর অর্থ ঐতিহ্যবাহী রান্না ছেড়ে দেওয়া নয়; বরং প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বাস্তবসম্মত ও বুদ্ধিদীপ্ত বদল আনা।
ধোঁয়ায় পোড়া খাবার ও অদৃশ্য শত্রু এইচ. পাইলোরি
ধোঁয়ায় পোড়া মাছ ও মাংস-সহ বিভিন্ন স্মোকড খাবার এবং নুন-সংরক্ষিত খাবার নিয়মিত খাওয়ার বিষয়টিও নজরে রাখা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কিছু ধোঁয়া-দেওয়া ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগ তৈরি হতে পারে, পাশাপাশি উচ্চমাত্রার নুন বাড়তি উদ্বেগের কারণ। যেসব খাদ্যতালিকায় ধোঁয়ায় পোড়া ও নুন-সংরক্ষিত খাবার বেশি থাকে, সেগুলোর সঙ্গে পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধির সম্পর্ক গবেষণায় দেখা গিয়েছে। সে কারণেই এ ধরনের খাবার পরিমিত পরিমাণে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাজা রান্না করা মাছ, শাকসবজি এবং ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত খাবারই প্রতিদিনের খাবারের ভিত্তি হওয়া উচিত।
খাবারের পাশাপাশি আরেকটি বড় ঝুঁকির কারণ হলো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। এই সংক্রমণ পাকস্থলীর আস্তরণে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ তৈরি করতে পারে এবং কারও কারও ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে ক্যানসার বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। আক্রান্তদের অনেকেরই শুরুতে কোনও স্পষ্ট উপসর্গ থাকে না। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ পরীক্ষা ও চিকিৎসা গ্যাস্ট্রিক ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।
জীবনযাত্রা ও সুরক্ষামূলক খাবারের গুরুত্ব
তামাক সেবন পাকস্থলীর ক্যানসারের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ঝুঁকির কারণ। অতিরিক্ত মদ্যপান এবং স্থূলতাও মনোযোগের দাবি রাখে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু ধরনের গ্যাস্ট্রিক ক্যানসারের ক্ষেত্রে। শহুরে জীবনযাত্রার বদল, অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এবং রেস্তোরাঁ ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা প্রতিরোধমূলক সচেতনতাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।
অন্যদিকে, তাজা ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য এবং পর্যাপ্ত খাদ্যতালিকাগত আঁশসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য সার্বিক সুস্থতার জন্য জরুরি। কলকাতার প্রচলিত রন্ধনশিল্পে মরশুমি সবজি, শাকপাতা এবং তাজা উপাদান যুক্ত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অত্যন্ত প্রক্রিয়াজাত, মাত্রাতিরিক্ত নোনতা বা পুষ্টিগতভাবে ভারসাম্যহীন খাবার দিয়ে সেগুলোকে বদলে না ফেলে বরং এই ইতিবাচক দিকগুলো ধরে রাখা উচিত।
সতর্কবার্তা ও সচেতন পদক্ষেপ
১) দীর্ঘস্থায়ী বদহজম বা অস্বাভাবিক ওজন কমে যাওয়া
২) খাবারে অরুচি বা খাবার খাওয়ার পরপরই পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি
৩) খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া
৪) রক্তাল্পতা বা পরিপাকতন্ত্র থেকে রক্তপাত
অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকলেই যে ক্যানসার হবে এমন নয়, তবে দীর্ঘস্থায়ী বা উদ্বেগজনক উপসর্গে দীর্ঘদিন ধরে নিজে থেকে ওষুধ খেয়ে যাওয়া উচিত নয়। প্রয়োজন মনে করলে চিকিৎসক আপার গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল এন্ডোস্কোপি ও বায়োপসির পরামর্শ দিতে পারেন।
খাবারকে আরও ভালোভাবে উপভোগ করার জন্য অতিরিক্ত নুন কমানো, তামাক এড়িয়ে চলা, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, বৈচিত্র্যময় খাবার খাওয়া এবং সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া পাকস্থলীর সুস্থতার বাস্তবসম্মত ধাপ। সচেতনতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পদক্ষেপের মাধ্যমেই প্রতিরোধ শুরু হয়। কলকাতার খাদ্য ঐতিহ্য যেন আনন্দ ও গর্বের উৎস হয়েই থাকে, সে জন্য স্বাদ না হারিয়ে জীবনযাত্রায় কয়েকটি যুক্তিসংগত বদল এনে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা সম্ভব।