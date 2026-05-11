Harmful Products for Skin: এগুলি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করছেন নাকি! নিজের ভালো চাইলে এখনই বন্ধ করুন

Harmful Products for Skin: এগুলি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করছেন নাকি! নিজের ভালো চাইলে এখনই বন্ধ করুন
Harmful Products for Skin: সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা বিষয় নিয়ে নানা পরামর্শ ভর্তি হয়ে থাকে। অনেকেই সে সব পরামর্শ মেনে নেন, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু কোনও কোনও পরামর্শ আপনার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হতে পারে।
Harmful Products for Skin: বহু ঘরোয়া উপায়ে ত্বকের যত্ন নেওয়া যায়। ইন্টারনেট খুঁজলে এমন বহু পরামর্শই নজরে আসবে। কিন্তু তার সব ক’টি যে ত্বকের জন্য ভালো— এমনটিও নয়। তেমনই কয়েকটি ‘খারাপ’ পরামর্শ এড়িয়ে চলার কথা বলা হল এখানে।
চিনি: অনেকেই চিনি দিয়ে মুখের ত্বক পরিষ্কারের পরামর্শ দেন। কিন্তু এটি মোটেই ঠিক নয়। কারণ এতে ত্বক কেটে যেতে পারে। নানা ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ে।
গরম জল: মুখের ত্বকের জন্য অত্যন্ত খারাপ। কারণ উষ্ণ জল মুখে দিলে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যায়। ফলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হয়।
বেকিং সোডা: অনেকেই মনে করেন, এটি দিয়ে ত্বক দারুণ পরিষ্কার হয়। আসলে এটি ক্ষার। আর এটি ব্যবহার করলে ত্বকের Ph মাত্রা গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাতে নানা ধরনের রোগের আশঙ্কা বাড়ে।
আঠা: অনেকে ব্ল্যাকহেড পরিষ্কার করার জন্য আঠা ব্যবহার করেন। এটিও মারাত্মক ক্ষতিকারক। এতে ত্বকে থাকা লোমকূপের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়।
লেবু: লেবুর রস দিয়ে মুখ পরিষ্কার করাও মোটেই ঠিক নয়। ত্বকের যে উপাদানগুলি রোদ থেকে রক্ষা করে, সেগুলির ক্ষতি হয় এতে।
টুথপেস্ট: ব্রণ কমানোর জন্য এটি ব্যবহার করতে বলেন অনেকে। ব্রণ কমলেও এর ফলে বাড়ে নানা ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।