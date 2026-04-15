ফ্যাটি লিভার, ডায়াবেটিস-সহ এই ৫ টি রোগে আখের রস মারাত্মক ক্ষতিকারক! দেখে নিন
গরমে আখের রস অনেকের প্রথম পছন্দ। রাস্তার পাশে পাওয়া এই রস তাৎক্ষণিক সতেজতা দেয় এবং ক্লান্তিও কমায়। তবে সব কিছুই সবার জন্য সঠিক হতে হবে না। আখের রসে প্রাকৃতিক চিনি খুব বেশি থাকে এবং আপনি যেভাবে এটি পান করেন এবং আপনার স্বাস্থ্য উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তা না করে প্রতিদিন এটি পান করলে কিছু ক্ষেত্রে তা উপকার না করে ক্ষতি করতে পারে।
অতএব, কাদের আখের রস পান করা এড়ানো উচিত বা খুব সাবধানে পান করা উচিত তা আগে থেকেই জেনে নেওয়া ভাল। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস থাকলে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, তাহলে আখের রস পান করার আগে খুব যত্নবান হতে হবে। এক গ্লাস আখের রসে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম চিনি থাকতে পারে। এর গ্লাইসেমিক লোডও প্রায় ২০ থেকে ২৫ এর কাছাকাছি, যার ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ দ্রুত বাড়তে পারে। তারপরও যদি পান করতে চান, তাহলে প্রথমে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং পরিমাণটি খুব কম রাখুন। পরামর্শ ছাড়াই এটি পান করা আপনার চিনির নিয়ন্ত্রণ নষ্ট করতে পারে।
ফ্যাটি লিভারের সমস্যায় একে অবহেলা করবেন না, যাদের ফ্যাটি লিভারের সমস্যা রয়েছে তাদেরও চিন্তাভাবনা করে আখের রস পান করা উচিত। এটিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টোজ (এক ধরণের চিনি) রয়েছে, যা লিভারে চর্বি গঠনের প্রক্রিয়া বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি আপনার লিভার ইতিমধ্যে দুর্বল হয় তবে আপনার আখের রস পান করা এড়ানো উচিত।
আপনার যদি প্রায়শই পেট ফাঁপা, গ্যাস বা ডায়রিয়ার মতো সমস্যা হয় তবে আখের রস আপনার পক্ষে উপযুক্ত নাও হতে পারে। এতে উপস্থিত অতিরিক্ত চিনি কখনও কখনও পেটের জন্য খুব ক্ষতিকারক হতে পারে, যা স্ফীতভাব বা আলগা গতির সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে এটি অল্প পরিমাণে গ্রহণ করা বা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলাই ভালো।
যারা ওজন হ্রাস করার চেষ্টা করছেন তারা মনে রাখবেন যে আপনি যদি ওজন হ্রাস করার চেষ্টা করছেন তবে আখের রস আপনার কঠোর পরিশ্রমকে নষ্ট করতে পারে। একটি গ্লাসে প্রায় ১৫০ থেকে ১৮০ ক্যালোরি থাকে এবং এতে ফাইবার থাকে না। অর্থাৎ এটি পেট ভরে না তবে অবশ্যই ক্যালোরি বাড়ায়। তাই আপনি যদি ডায়েটে থাকেন তবে প্রতিদিন এটি পান করার অভ্যাস এড়িয়ে চলুন।
যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের রাস্তার পাশে পাওয়া আখের রসের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। অনেক সময়, মেশিন এবং জল সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয় না, যা ই. কোলাইয়ের মতো ব্যাকটেরিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। পান করতে চাইলে পরিষ্কার জায়গা থেকে জুস নিন এবং স্বাস্থ্যবিধি অবহেলা করবেন না।
দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধটি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। এটি কোনওভাবেই পেশাদার চিকিৎসকের পরামর্শের বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করবেন না। সর্বদা আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।