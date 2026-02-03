Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Summer gut health: গরমে ঘন ঘন পেট খারাপের আশঙ্কা? কোন কোন খাবার খেলে ঝুঁকি কমবে জানেন

    Summer gut health: গরমে পেট খারাপ হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই বেড়ে যায়। তবে এই মরসুমে কিছু নির্দিষ্ট খাবার খেলে আর সে ভয় থাকে না। জেনে নিন‌কোন কোন খাবার পাতে রাখবেন।

    Published on: Feb 03, 2026 3:11 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গরমে পেট খারাপ হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই বেড়ে যায়। তবে এই মরসুমে কিছু নির্দিষ্ট খাবার খেলে আর সে ভয় থাকে না। জেনে নিন‌কোন কোন খাবার পাতে রাখবেন।

    গরমে ঘন ঘন পেট খারাপের আশঙ্কা? কোন কোন খাবার খেলে ঝুঁকি কমবে জানেন
    গরমে ঘন ঘন পেট খারাপের আশঙ্কা? কোন কোন খাবার খেলে ঝুঁকি কমবে জানেন

    জল খান: গরমে পেটখারাপ হওয়ার বড় কারণ শরীরে জল কমে যাওয়া। এই সময় ঘাম দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। ফলে হজমে সমস্যা হয়।‌ বাড়ে পেটখারাপের আশঙ্কা।

    দই: গরমে পেটের ভালো ব্যাকটেরিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে নষ্টও হয়ে যায়। এর থেকেই পেট খারাপ হয়। তাই পেট ভালো রাখতে দই খান।

    নারকেল জল: নারকেল জল খেলে শরীরে জলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। গরমে শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক থাকা দরকার। তাই নারকেল জল খান ঘন ঘন।

    সবুজ শাকসবজি: সবুজ পাতা সমেত শাকসবজি বেশি করে খান। এতে পেট খারাপ হবে না সহজে। এই ধরনের সবজি বরং পেট ভালো রাখে।

    মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন: মশলাদার খাবার শরীর ভীষণ গরম করে। তার উপর এই ধরনের খাবার পেট খারাপের বড় কারণ‌। তাই গরমে এসব নৈব নৈব চ।

    News/Lifestyle/Summer Gut Health: গরমে ঘন ঘন পেট খারাপের আশঙ্কা? কোন কোন খাবার খেলে ঝুঁকি কমবে জানেন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes