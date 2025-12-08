Edit Profile
    রোদে বেরলেই মাথা যন্ত্রণা? এর কারণ কী? কীভাবে কমাবেন আর কোন উপসর্গ দেখলে সতর্ক হবেন

    এর পেছনে একাধিক শারীরিক ও স্নায়বিক কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো ডিহাইড্রেশন এবং মাইগ্রেনের স্নায়বিক ট্রিগার।

    Published on: Dec 08, 2025 4:35 PM IST
    By Suman Roy
    রোদের মধ্যে বেরোলেই অনেকের তীব্র মাথা যন্ত্রণার সমস্যা দেখা দেয়। এটিকে স্রেফ গরমের সমস্যা ভেবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। এর পেছনে একাধিক শারীরিক ও স্নায়বিক কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো ডিহাইড্রেশন এবং মাইগ্রেনের স্নায়বিক ট্রিগার।

    রোদে বেরোলে কেন মাথা ব্যথা হয়, কখন সতর্ক হতে হবে এবং কীভাবে এই সমস্যা কমাবেন, তা নিয়ে এই প্রতিবেদন:

    ১. রোদে মাথা যন্ত্রণার প্রধান কারণসমূহ

    রোদের তীব্রতা এবং তাপ শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতায় চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে মাথা যন্ত্রণা শুরু হয়:

    ক. জলশূন্যতা (Dehydration)

    এটি রোদে মাথা যন্ত্রণার সবচেয়ে সাধারণ কারণ।

    কারণ: সূর্যের তাপে শরীর থেকে দ্রুত ঘামের মাধ্যমে জল ও প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইট বেরিয়ে যায়। মস্তিষ্কের কোষগুলি ডিহাইড্রেশনের শিকার হলে তা সঙ্কুচিত হয় এবং মাথা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

    খ. মাইগ্রেন ট্রিগার (Migraine Trigger)

    যারা মাইগ্রেনে ভোগেন, তাদের জন্য সূর্যের আলো একটি বড় ট্রিগার।

    আলোর সংবেদনশীলতা: মস্তিষ্কের ট্রাইজেমিনাল নার্ভ (Trigeminal Nerve) বা ত্রয়ী স্নায়ু উজ্জ্বল আলো দ্বারা সরাসরি উদ্দীপিত হতে পারে। রোদের তীব্রতা, ঝলক বা চড়া আলো মস্তিষ্কের নিউরাল পথে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু করে। এই অবস্থাকে ফটোফোবিয়া (Photophobia) বা আলোর প্রতি তীব্র সংবেদনশীলতা বলা হয়।

    গ. তাপজনিত ক্লান্তি (Heat Exhaustion)

    শরীরের তাপমাত্রা অত্যাধিক বেড়ে গেলে তাপজনিত ক্লান্তি বা হিট স্ট্রোকের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে তীব্র মাথা যন্ত্রণা শুরু হতে পারে।

    ঘ. রক্তনালীর পরিবর্তন

    তীব্র গরমে মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলি হঠাৎ প্রসারিত (Vasodilation) হতে পারে, যার ফলে মস্তিষ্কের টিস্যুগুলির ওপর চাপ পড়ে এবং মাথা ব্যথা শুরু হয়।

    ২. কখন সতর্ক হবেন এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন?

    সাধারণত রোদে মাথা যন্ত্রণা বিশ্রাম নিলে বা জল খেলে কমে যায়। কিন্তু নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দিলে অবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন:

    • তীব্রতা: যদি মাথা ব্যথা হঠাৎ করে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সবচেয়ে তীব্র পর্যায়ে পৌঁছায় (Thunderclap Headache)।
    • অন্যান্য লক্ষণ: যদি মাথা যন্ত্রণার সঙ্গে জ্বর, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, বমি, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা বিভ্রান্তি (Confusion) দেখা দেয়।
    • স্থায়িত্ব: যদি ঠান্ডা জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার পরেও কয়েক ঘণ্টা ধরে মাথা ব্যথা না কমে।

    ৩. কীভাবে এই সমস্যা কমাবেন? (প্রতিরোধ ও প্রতিকার)

    রোদে বেরোলেই মাথা ব্যথার সমস্যা কমাতে জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি:

    • হাইড্রেশন: রোদ বা গরমের মধ্যে বেরোনোর আগে ও পরে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। সাধারণ জলের পাশাপাশি ইলেক্ট্রোলাইট সমৃদ্ধ পানীয় (যেমন নুন-চিনির জল বা লেবু জল) পান করুন।
    • চোখের সুরক্ষা: ইউভি (UV) রশ্মি ব্লক করার ক্ষমতা সম্পন্ন উচ্চ মানের গাঢ় রঙের সানগ্লাস ব্যবহার করুন। এটি আলোজনিত ট্রিগার কমাতে সাহায্য করে।
    • মাথার সুরক্ষা: রোদ থেকে মাথাকে আড়াল করার জন্য প্রশস্ত টুপি বা ক্যাপ ব্যবহার করুন।
    • সময় এড়িয়ে চলুন: সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত যখন সূর্যের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি থাকে, সেই সময় সরাসরি রোদ এড়িয়ে চলুন।
    • ঠান্ডা করুন: মাথা ব্যথা শুরু হলে দ্রুত ছায়াযুক্ত বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানে যান। কপালে ঠান্ডা জলের পট্টি ব্যবহার করুন।
