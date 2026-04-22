Heart Attack Reasons: এই সব অদ্ভুত কারণেও হতে পারে হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ এড়াতে কী কী করবেন না
Heart Attack Reasons: নানা কারণে হৃদরোগ হতে পারে। এর কারণগুলি অনেকেই জানেন। কিন্তু পরিচিত কারণ বাদ দিয়েও নানা কারণে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। জেনে নিন, সেই কারণগুলি।
Heart Attack Reasons: পরিসংখ্যান বলছে, হালে অল্প বয়সীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ অনেk বেড়ে গিয়েছে। আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এমন বহু মানুষ মারা গিয়েছেন, যাঁদের বয়স ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে। নামজাদা ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও অনেকেরই এমন ঘটেছে।
কিন্তু কেন বাড়ছে আচমকা এমন হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ? কায়িক পরিশ্রমের অভাব, অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং মানসিক চাপ যেমন এর কারণ, তেমনই এর পিছনে রয়েছে বহু অদ্ভুত কারণও। দেখে নেওয়া যায়ক, সেগুলি কী কী। কীভাবেই বা সাবধান হবেন?
- নিয়মিত দাঁত না মাজা: ভালো করে দাঁত না মাজলে, মুখ অপরিষ্কার থাকাও যে হৃদরোগের কারণ হতে পারে, সে কথা জানেন কি? সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অপর্ণা জয়সওয়াল জানিয়েছেন, মুখে এমন কিছু জবাণু জন্মায়, যেগুলি পরবর্তীকালে হৃদযন্ত্রের আশপাশের ধমনী এবং শিরায় চর্বি জমাতে পারে। এর ফলে হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়ে। মুখ পরিচ্ছন্ন রাখলে হৃদরোগের আশঙ্কা কমে।
- একাকিত্ব: এটিও হৃদরোগ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। তেমনই বলছেন চিকিৎসক অপর্ণা জয়সওয়াল। তাঁর কথায়, একাকিত্ব মারাত্মক পরিমাণে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে হৃদরোগের আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে।
- অবসাদ: একাকিত্বের মতোই এটিও হৃদরোগের কারণ। যাঁদের এই সমস্যা থাকে, তাঁদের চলাফেরা কমে য়ায়। তাঁরাও মানসিক চাপের মধ্যে দিন কাটান। এটিও শেষ পর্যন্ত হৃদরোগের আশঙ্কা অনেকটাই বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনই বলছেন চিকিৎসক অপর্ণা জয়সওয়াল।
- অটো ইমিউন জাতীয় সমস্যা: অল্প বয়সীদের মধ্যে হৃদোরেগর অন্যতম কারণ এই সমস্যা। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরের সুস্থ কোষকে মারতে থাকে। কোনটি সুস্থ কোষ, আর কোনটি অসুস্থ কোষ— তার পার্থক্য করতে পারে না রোগ প্রতিরোধ শক্তি। এই সমস্যাও আচমকা হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিতে পারে।
- কোকেন: যাঁরা কোকেনের মতো মাদক সেবন করেন, তাঁদের হৃদরোগের আশঙ্কা বাড়ে। কারণ এই জাতীয় মাদকও রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। এই ধরনের মাদক পাশাপাশি বাড়িয়ে দেয় একাকিত্বের সমস্য়াও। সব মিলিয়ে হৃদরোগের আশঙ্কা অনেকটাই বেড়ে যেতে পারে। বলছেন চিকিৎসক অপর্ণা জয়সওয়াল।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।