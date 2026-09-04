উপহার কেনা হয়নি? শিক্ষকদিবসে দেওয়ার জন্য শেষ মুহূর্তের ১০টি জিনিস কী কী হতে পারে

উপহার কেনা হয়নি? শিক্ষকদিবসে দেওয়ার জন্য শেষ মুহূর্তের ১০টি জিনিস কী কী হতে পারে
শেষ মুহূর্তে উপহার কিনতে গেলে বড় বা দামী জিনিসের চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় গভীর ভাবাবেগ এবং উপযোগিতা। খুব বেশি খরচ না করেও শেষ মুহূর্তে কীভাবে প্রিয় শিক্ষককে দেওয়া যায় একগুচ্ছ চমৎকার ও অর্থপূর্ণ উপহার, তা নিয়ে ১০টি সেরা বিকল্প নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।
আমাদের জীবনকে সঠিক দিশা দেখানো, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিক্ষার আলো ছড়ানোর পেছনে শিক্ষকদের অবদান অপরিসীম। ৫ সেপ্টেম্বর ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মবার্ষিকীতে উদযাপিত হয় শিক্ষক দিবস। হাতে আর একেবারেই সময় নেই, অথচ প্রিয় স্যার বা ম্যামের জন্য বিশেষ কিছু কেনার ফুরসত মেলেনি? চিন্তার কোনো কারণ নেই।
শেষ মুহূর্তে উপহার কিনতে গেলে বড় বা দামী জিনিসের চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় গভীর ভাবাবেগ এবং উপযোগিতা। খুব বেশি খরচ না করেও শেষ মুহূর্তে কীভাবে প্রিয় শিক্ষককে দেওয়া যায় একগুচ্ছ চমৎকার ও অর্থপূর্ণ উপহার, তা নিয়ে ১০টি সেরা বিকল্প নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।
১. শেষ মুহূর্তে প্রিয় শিক্ষককে দেওয়ার মতো ১০টি অর্থপূর্ণ উপহার
- ১. হাতে লেখা হৃদয়ে স্পর্শ করা চিঠি:
দামী উপহারের চেয়েও একজন শিক্ষকের কাছে ছাত্রের হাতে লেখা আবেগঘন চিঠির মূল্য অনেক বেশি। একটি সুন্দর কাগজে শিক্ষকের শেখানো কোনো বিশেষ নীতি বা ক্লাসরুমের স্মৃতি উল্লেখ করে চিঠি লিখুন। এটি শেষ মুহূর্তে তৈরি করা সবচেয়ে দামী উপহার।
- ২. ইনডোর প্ল্যান্ট বা টেবিল টপ গাছ:
কাছের যেকোনো নার্সারি বা অনলাইন অ্যাপ থেকে একটি সুন্দর মানিপ্ল্যান্ট, সাকুলেন্ট বা বাম্বু প্ল্যান্ট কিনে উপহার দিতে পারেন। শিক্ষকের স্টাডি টেবিল বা ক্লাসরুমের টেবিলে এই গাছটি থাকলে তিনি পরম যত্নে আপনাকে মনে রাখবেন।
- ৩. পছন্দের বই এবং সুন্দর বুকমার্ক:
আপনার শিক্ষকের প্রিয় কোনো বিষয় বা সাহিত্যের বই উপহার দেওয়া সবসময়ই রুচিশীল। বইয়ের দোকানে বা অনলাইন ডেলিভারিতে দ্রুত বই পাওয়া সম্ভব। বইয়ের ভেতরের পাতায় ছোট একটি শুভেচ্ছা বার্তা লিখে দিলে উপহারের গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায়।
- ৪. কাস্টমাইজড নোটপ্যাড ও ভালো মানের পেন:
শিক্ষকদের প্রতিদিন প্রচুর লেখার কাজ করতে হয়। শেষ মুহূর্তে বাজার থেকে একটি সুন্দর হার্ডবন্ডিং ডায়েরি এবং ভালো ব্যান্ডের একটি কলম উপহার দিন। এটি দৈনন্দিন কাজে যেমন ব্যবহারযোগ্য, তেমনই বেশ মার্জিত।
- ৫. ঘরে তৈরি বিশেষ কেক বা কুকিজ:
আপনার হাতে তৈরি কিছু দেওয়ার চেয়ে সুন্দর কিছু হতে পারে না। নিজের হাতে বেক করা কেক, কুকিজ বা মিষ্টি একটি ছোট বাক্সে প্যাক করে শিক্ষককে উপহার দিন। আপনার এই আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁর মন ছুঁয়ে যাবে।
- ৬. ক্যালিগ্রাফি করা থ্যাঙ্ক ইউ কার্ড:
দোকানের সাধারণ রেডিমেড কার্ডের বদলে একটা চার্ট পেপার কেটে সুন্দর রঙ ও ক্যালিগ্রাফিতে বানিয়ে ফেলুন বিশেষ থ্যাঙ্ক ইউ কার্ড। আপনার সহপাঠীদের ছোট ছোট শুভেচ্ছা বার্তার সই এতে যুক্ত করা যেতে পারে।
- ৭. প্রিয় পানীয়ের মগ বা টি-সেট:
ক্লান্তি দূর করতে শিক্ষকরা প্রায়শই চা বা কফি পান করেন। একটি সুন্দর সিরামিক মগ বা ভেষজ চায়ের ছোট উপহার বাক্স শেষ মুহূর্তে বেছে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং ব্যবহারিক একটি বিকল্প।
- ৮. ডিজিটাল ই-গিফট কার্ড বা বইয়ের সাবস্ক্রিপশন:
একদম শেষ মুহূর্তে সময় না থাকলে অনলাইন থেকে বইয়ের দোকান, ক্যান্ডেল বা লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের ই-গিফট কার্ড কিনে ইমেইল বা মেসেজে পাঠাতে পারেন। কোনো অডিওবুক বা ই-বুক অ্যাপের সাবস্ক্রিপশন উপহার হিসেবে বেশ উদ্ভাবনী।
- ৯. শিক্ষকের প্রিয় গানের প্লে-লিস্ট বা ডিজিটাল অডিও বার্তা:
পুরোনো দিনের ক্লাসিক্যাল গান বা শিক্ষকের প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি সুন্দর প্লে-লিস্ট বানিয়ে পেনড্রাইভে বা লিংকের মাধ্যমে উপহার দিন। সাথে সহপাঠীদের গলার অডিও শুভেচ্ছা বার্তা যুক্ত করা যেতে পারে।
- ১০. মেমোরি স্ক্র্যাপবুক বা ফটোভ্রেম:
স্মার্টফোনে থাকা ক্লাসের পুরনো ২-৩টি ছবি চটজলদি প্রিন্ট করিয়ে নিয়ে একটি সস্তা ফ্রেম কিনে বন্দি করুন বা স্ক্র্যাপবুকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছোট ছোট ক্যাপশন লিখে দিন। nostalgia এবং ভালোবাসার এর চেয়ে ভালো উপহার হয় না।
২. শেষ মুহূর্তে উপহার নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো এড়ানো উচিত
- বাজারচলতি অতিরিক্ত চকচকে কিন্তু ব্যবহারে আসে না এমন প্লাস্টিকের শো-পিস কেনা বন্ধ করুন।
- উপযোগিতা ছাড়া কেবল দামি পোশাক বা কসমোটিক্স উপহার দেওয়া এড়িয়ে যাওয়া ভালো।
- উপহার যাই হোক না কেন, তার সাথে শিক্ষার্থীর অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বার্তা থাকা আবশ্যক।
শিক্ষক দিবসের উপহারের পরিমাপ টাকার অঙ্কে হয় না, এর মূল সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে আপনার আন্তরিকতায়। হাতে সময় কম থাকলেও এই ১০টি বিকল্পের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিয়ে ২০২৬ সালের শিক্ষক দিবসে আপনার শিক্ষককে জানিয়ে দিন তাঁর প্রতি আপনার অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More