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শিক্ষকদের সম্মান ও ধন্যবাদ জানাতে ১৫টি অনন্য ও বিশেষ উপায়, জানুন শিক্ষকদিবসে

কেবল আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা নয়, হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কিছু অভিনব উদ্যোগ শিক্ষকদের মনে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় শিক্ষক ও মেন্টরদের সম্মান জানাতে এবং বিশেষ অনুভূতির অভিজ্ঞতা দিতে ১৫টি অনন্য উপায়ের তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো।

Published on: Sep 4, 2026, 07:48:36 IST
By Suman Roy
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আমাদের জীবনকে সুন্দর ছাঁচে গড়া, স্বপ্নের দিশা দেখানো এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে শিক্ষকদের ভূমিকা অতুলনীয়। প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর ভারতে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মবার্ষিকীকে স্মরণ করে উদযাপিত হয় শিক্ষক দিবস। চিরাচরিত উপহার কিংবা সাধারণ গোলাপ দেওয়ার গণ্ডি পেরিয়ে ২০২৬ সালের শিক্ষক দিবসে কীভাবে আপনার প্রিয় শিক্ষকদের চমকে দেওয়া যায় এবং তাঁদের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা ব্যক্ত করা যায়, তা নিয়ে অনেকে চিন্তাভাবনা করেন।

শিক্ষকদের সম্মান ও ধন্যবাদ জানাতে ১৫টি অনন্য ও বিশেষ উপায়, জানুন শিক্ষকদিবসে
শিক্ষকদের সম্মান ও ধন্যবাদ জানাতে ১৫টি অনন্য ও বিশেষ উপায়, জানুন শিক্ষকদিবসে

কেবল আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা নয়, হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া কিছু অভিনব উদ্যোগ শিক্ষকদের মনে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় শিক্ষক ও মেন্টরদের সম্মান জানাতে এবং বিশেষ অনুভূতির অভিজ্ঞতা দিতে ১৫টি অনন্য উপায়ের তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষক দিবসে প্রিয় শিক্ষকদের সম্মানিত করার ১৫টি সেরা উদ্যোগ

  • ১. হাতে লেখা চিঠি ও স্মৃতিকথা: প্রযুক্তির যুগে হাতে লেখা চিঠির আবেগ অনন্য। একটি সুন্দর কাগজে শিক্ষকের শেখানো মূল্যবান কথা এবং ক্লাসরুমের কোনো মিষ্টি স্মৃতির কথা উল্লেখ করে একটি গোপন চিঠি উপহার দিন।
  • ২. ক্লাসরুম থিমভিত্তিক সাজসজ্জা: শিক্ষকরা ক্লাসে আসার আগেই বোর্ডের ওপর সুন্দর ক্যালিগ্রাফিতে 'হ্যাপি টিচার্স ডে' লিখে রঙিন বেলুন, ফুল ও আলোর মালা দিয়ে পুরো ক্লাসরুম সাজিয়ে ফেলুন।
  • ৩. ভিডিও মেসেজের কোলাজ বা ট্রিব্যুট: বর্তমান ও প্রাক্তন সহপাঠীদের ছোট ছোট শুভেচ্ছা ভিডিও ক্লিপ জোগাড় করে ৩-৪ মিনিটের একটি আবেগঘন কোলাজ ভিডিও তৈরি করে টিভিতে বা প্রজেক্টরে চালান।
  • ৪. কাস্টমাইজড স্মারক উপহার: সাধারণ কেনা জিনিসের বদলে শিক্ষকের নাম বা প্রিয় উক্তি লেখা মগ, পেন হোল্ডার, কাস্টমাইজড ডায়েরি কিংবা কাঠের তৈরি সুন্দর মেমেন্টো উপহার দিতে পারেন।
  • ৫. 'টিচার ফর আ ডে' বা ভূমিকা বদল: শিক্ষক দিবসের প্রথম অর্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের ভূমিকায় ক্লাস নিয়ে শিক্ষককে দর্শক আসনে বসিয়ে হালকা আনন্দের পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।
  • ৬. বিশেষ বই ও ব্যক্তিগত নোট: আপনার শিক্ষকের পছন্দের কোনো লেখকের বই কিনে তার প্রথম পাতায় আপনার অনুভূতি ও শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা লিখে উপহার দিন।
  • ৭. সাংস্কৃতিক বা নাট্য পরিবেশনা: শিক্ষকদের পড়ানোর ধরণ, ক্লাসের কিছু মজার মুহূর্ত কিংবা তাঁদের মহৎ জীবন নিয়ে ছোট একটি নাটক, গান বা কবিতার কোলাজ পরিবেশন করুন।
  • ৮. ট্রি-প্ল্যান্টেশন বা মেমোরি প্ল্যান্ট: স্কুলের প্রাঙ্গণে বা টবে একটি সুন্দর ইনডোর প্ল্যান্ট উপহার দিন এবং বলুন, যেভাবে তিনি ছাত্রদের মানসিক বিকাশ ঘটান, ঠিক সেভাবেই এই গাছটিও সযত্নে বেড়ে উঠবে।
  • ৯. শিক্ষকের প্রিয় খাবারের সারপ্রাইজ: আপনার শিক্ষকের পছন্দের টিফিন, ঘরে তৈরি মিষ্টি কিংবা কেক কেটে ছোট একটি কেক কাটিং সেলেব্রেশনের আয়োজন করতে পারেন।
  • ১০. ডিজিটাল ফটো অ্যালবাম বা স্ক্র্যাপবুক: বছরজুড়ে ক্লাসের নানা মুহূর্ত, শিক্ষা সফর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি তুলে তৈরি স্ক্র্যাপবুক উপহার দেওয়া অত্যন্ত আবেগঘন একটি মুহূর্ত তৈরি করে।
  • ১১. বিশেষ খেতাব ও ফান অ্যাওয়ার্ড দেওয়া: শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের সম্মান জানাতে মজার কিন্তু সম্মানজনক খেতাব দিন, যেমন—'সবচেয়ে ধৈর্যশীল শিক্ষক', 'রসপণ্ডিত শিক্ষক' কিংবা 'প্রজ্ঞার প্রতীক'।
  • ১২. প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনী: প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে দীর্ঘদিন পর প্রিয় শিক্ষকের সাথে দেখা করতে পারেন বা একটি ছোট গেট-টুগেদারের ব্যবস্থা করতে পারেন।
  • ১৩. সামাজিক কাজের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন: আপনার শিক্ষকের নামে দুঃস্থ শিশুদের খাতা-কলম দান করা কিংবা কোনো সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে সেই অভিজ্ঞতা শিক্ষকের সাথে শেয়ার করুন।
  • ১৪. থ্যাঙ্ক ইউ বোর্ড তৈরি করা: স্কুলের করিডোরে একটি বড় চার্ট পেপার টাঙিয়ে দিন, যেখানে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী রঙ-বেরঙের নোটে শিক্ষকের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদসূচক দুটি বাক্য লিখে আঠা দিয়ে আটকে দেবে।
  • ১৫. 'আ ডে অফ রেস্ট' বা বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া: শিক্ষক দিবসে ক্লাসের অতিরিক্ত কাজের চাপ না দিয়ে শিক্ষকদের গান শোনা, আড্ডা দেওয়া এবং নিজেদের মতো সময় কাটানোর সুন্দর পরিবেশ উপহার দিন।

২. কেন শিক্ষক দিবসে এমন নতুন উদ্যোগ নেওয়া জরুরি?

প্রতিদিনের ক্লাস, খাতা দেখা, সিলেবাস শেষ করা এবং দায়িত্ব পালনের মাঝে শিক্ষকরা প্রায়শই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এমন উদ্ভাবনী উদযাপনের মাধ্যমে তাঁরা অনুভব করতে পারেন যে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ছাত্র সমাজ ভুলে যায়নি। এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সম্পর্কের দূরত্ব কমায় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের বাঁধন আরও শক্ত করে তোলে।

শিক্ষক দিবসের আসল উদ্দেশ্য কেবল আনুষ্ঠানিকতা পালন নয়, বরং শিক্ষকদের অবদানকে হৃদয় থেকে স্বীকার করা। এই ১৫টি উপায়ের মধ্যে যেকোনো একটি বা একাধিক মাধ্যম বেছে নিয়ে ২০২৬ সালের শিক্ষক দিবসকে আপনার প্রিয় গুরুর জন্য করে তুলুন অবিস্মরণীয়।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Lifestyle/শিক্ষকদের সম্মান ও ধন্যবাদ জানাতে ১৫টি অনন্য ও বিশেষ উপায়, জানুন শিক্ষকদিবসে
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