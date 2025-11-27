দাঁত মুক্তোর মতো ঝলমল করবে, শুধু সকাল-সন্ধ্যায় নারকেল তেলে এই জিনিসটি মিশিয়ে ব্য়বহার করুন

দাঁত মুক্তোর মতো ঝলমল করবে, শুধু সকাল-সন্ধ্যায় নারকেল তেলে এই জিনিসটি মিশিয়ে ব্য়বহার করুন
দাঁত হলুদ হয়ে যাওয়ায় হাসির পাশাপাশি মুখের সৌন্দর্যও নষ্ট হয়ে যায়। হলুদ ভাব দূর করতে মানুষ অনেক ধরনের টুথপেস্ট ব্রাশ ব্যবহার করেন, কিন্তু আপনি কি কখনও নারকেল তেল প্রয়োগ করেছেন? এই তেল হলুদ ভাবও অদৃশ্য করে দিতে পারে।
মুখে হাসি সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে এবং দাঁত মুক্তোর মতো সাদা হয়ে উঠলে হাসি ভালো। আজকাল দাঁতের সমস্যা অনেক বেড়ে গেছে, প্রতিটি দ্বিতীয় মানুষ পচা, কৃমি, ব্যথা বা হলুদ ভাবের সমস্যায় ভুগছে। সবাই চায় তাদের দাঁত সাদা ও চকচকে হোক, এজন্য মানুষ সবচেয়ে দামি টুথপেস্ট ও ব্রাশ ব্যবহার করে। এর পরেও দাঁতকে ঘিরে হলুদ হয়ে যায়। দাঁতের এনামেলে ছোট ছোট ছিদ্র থাকলে বাইরের ময়লা ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। এক্ষেত্রে দাঁতের উপরের স্তরটি হলুদ বা দাগযুক্ত দেখায়।
এটি সংশোধন করার জন্য, অনেকে দাঁত সাদা করা বা পরিষ্কার করার মধ্য দিয়ে যান, তবে আপনি বাড়িতে নারকেল তেল দিয়ে হলুদ হওয়া দূর করতে পারেন। আসুন জানি কিভাবে নারকেল তেল লাগাবেন। নারকেল তেলে ভিটামিন ই, লরিক অ্যাসিড, ক্যাপ্রিক অ্যাসিড এবং ওমেগা -৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে যা ত্বক এবং দাঁতকে উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে। নারকেল তেলকে পরিষ্কারের এজেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
দাঁতে তেল টানা কীভাবে প্রয়োগ করবেন
মুখে ৩-৪ চা চামচ নারকেল তেল পূরণ করুন এবং ধুয়ে ফেলার স্টাইলে তেল টানতে পারেন। জিহ্বা দিয়ে দাঁতের পৃষ্ঠে নারকেল তেল প্রয়োগ করুন এবং ১০ মিনিটের জন্য এটি করুন। এরপর তেল থেকে থুতু ফেলে হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পেস্ট প্রস্তুত করুন- নারকেল তেলে আধা চা চামচ হলুদ মিশিয়ে পেস্ট প্রস্তুত করুন। এবার ব্রাশ বা আঙুলের সাহায্যে এই পেস্টটি দাঁতে ঘষুন। ৫ মিনিট পরে আপনার দাঁত ধুয়ে পরিষ্কার করুন। উপকারিতা কী- নারকেল তেল দিয়ে পরিষ্কার করলে দাঁতের হলুদ দূর হবে এবং এতে কৃমি হবে না। দাঁতে ক্ষয় হলে তাও দূর হবে। নারকেল তেলের উপাদানগুলি মাড়ির প্রদাহ থেকে মুক্তি দেয়।
