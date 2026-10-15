দ্য বডি শপ-এর জেসমিন এডিট পুজোর মরসুমে এক পরিচিত সুবাস নিয়ে এসেছে

দ্য বডি শপ-এর জেসমিন এডিট পুজোর মরসুমে এক পরিচিত সুবাস নিয়ে এসেছে
শিউলি ও জুঁইয়ের সুবাস বাংলার পুজোর স্মৃতিকে আরও মধুর করে তোলে। খোঁপার ফুল থেকে প্যান্ডেলের পরিচিত গন্ধ—এই ছোট ছোট মুহূর্তই উৎসবের আনন্দকে দীর্ঘদিন মনে জাগিয়ে রাখে।
প্রতিটি ঋতুরই নিজস্ব ফুল থাকে, যা আনন্দ আর উষ্ণতার ছোঁয়া এনে দেয়। বাংলায়, মাটিতে ঝরে পড়া প্রথম শিউলি দেখলেই পুজো খুব কাছে এসে গেছে মনে হয়। বাংলায় যাকে জুঁই বলা হয় বা জ্যাসমিন, উৎসবের সময় এক অন্যরকম স্মৃতি বহন করে। খোঁপার চারপাশে এর ছোট্ট সাদা ফুলের মালা, ভিড়ে ঠাসা প্যান্ডেলে কারও পিছু পিছু ভেসে আসা সুগন্ধ, কিংবা পাড়ার ফুল বিক্রেতার কাছ থেকে কিনে আনা কয়েকটি তাজা ফুল— সবগুলোই পুজোর আলো নিভে যাবার অনেক পরেও পুজোর স্মৃতির অংশ হয়ে থাকতে পারে।
জুঁই আর বেলি, বা অ্যারাবিয়ান জুঁই, ঐতিহ্যগতভাবে খোঁপার সাজ আর মালা তৈরিতে ব্যবহার হয়ে আসছে। উৎসবের সাজে যে জমকালো গয়না বা উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়, তার বিপরীতে কয়েকটা সাদা ফুলই লুকটা সম্পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট। বাকি কাজটা করে দেয় এর সুগন্ধ।
এই কারণেই দুর্গাপূজার জন্য জুঁই ফুল একটি আকর্ষণীয় অনুষঙ্গ। উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সাজগোজ করা, তা সে অষ্টমীর জন্য শাড়ি বেছে নেওয়াই হোক, নবমীর জন্য গয়না বের করাই হোক, কিংবা সন্ধ্যায় বেরোনোর আগে চুলে ফুল গোঁজা। সময়ের সাথে সাথে এই রীতি বদলে গেছে, কিন্তু পূজার প্রস্তুতির আনন্দ বদলায়নি।
এই পরিচিত সংযোগটিকেই দ্য বডি শপ তাদের ‘নিউ জেসমিন এডিট’-এ নিয়ে এসেছে, যা ভারতীয় জুঁই ফুল থেকে অনুপ্রাণিত একটি লিমিটেড-এডিশন উৎসব কালেকশান। এই রেঞ্জে রয়েছে একটি জেসমিন শাওয়ার জেল, জেসমিন বডি লোশন এবং জেসমিন বডি মিস্ট, সাথে বিশেষভাবে তৈরি উপহারের ফরম্যাটও।
জেসমিন এডিট সেই ধারণাটিকে দৈনন্দিন শরীর পরিচর্যায় নিয়ে এসেছে। সুগন্ধের শুরুটা হয় জুঁই, জল, আপেল আর লিলি অফ দ্য ভ্যালি দিয়ে, তারপর আসে কমলালেবুর ফুল, ঘাস, পুদিনা আর ইউক্যালিপটাস। শেষটায় ইলাং ইলাং আর নারকেল একটা নরম, উষ্ণ অনুভূতি যোগ করে।
সকালের রুটিনে শাওয়ার জেল ও বডি লোশন জায়গা করে নিতে পারে, আর বডি মিস্ট হতে পারে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে শেষ ছোঁয়া। পুজো তো এমন এক উৎসব, যেখানে বারবার বেরোনো, লম্বা সন্ধ্যে আর প্রতি মোড়ে মানুষের সাথে দেখা হওয়া লেগেই থাকে, সেখানে সুগন্ধও সেজে ওঠার আরেকটা ছোট্ট অংশ হয়ে ওঠে। তবে পুজো শুধু নিজের জন্যই সাজা নয়। পথে যাদের সাথে দেখা হয় তাদের নিয়েও এটি।
আর প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হওয়াকে যা বিশেষ করে তোলে, তা হলো উপহার দেওয়ার পর্বটি। পুজোর আগে উপহার বিনিময় থেকে শুরু করে পরিবার ও বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া উপহার পর্যন্ত, এই বিষয়টি উৎসবের মরসুমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর বিসর্জনের পর, বিজয়া দশমী উৎসবের আরও একটি অন্তরঙ্গ অধ্যায় নিয়ে আসে। প্যান্ডেলের ভিড় কমতে শুরু করে, কিন্তু বাড়িগুলো অতিথিতে ভরে ওঠে। মিষ্টি ভাগাভাগি করার পালা, বড়দের অভিবাদন জানানোর পালা এবং আশীর্বাদ চাওয়ার পালা চলতে থাকে। প্রণাম, মিষ্টিমুখ এবং কোলাকুলির মতো বিজয়ার ঐতিহ্যবাহী রীতিগুলো পুজোর শেষভাগকে পুনর্মিলনের মুহূর্তে পরিণত করে।
এই ধরনের পরিবেশে উপহার মানেই যে তা খুব বড়সড় হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই এর পেছনের ভাবনাটাই আসল। এই উৎসবমুখর আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করেই ‘দ্য জেসমিন এডিট’ ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে শাওয়ার জেল, বডি লোশন ও বডি মিস্ট সম্বলিত একটি মিনি ট্রিও, একটি ডুও মিনি, একটি বড় মিডিয়াম ট্রিও এবং নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে নেওয়ার জন্য ক্রিয়েট ইয়োর ওন অপশন।
এই ধরনের উপহার প্রদান এবং জুঁই ফুলের মধ্যে একটি স্বাভাবিক যোগসূত্র রয়েছে। পুজোর সময় ফুল কখনও শুধু ফুল থাকে না। তা কখনও অঞ্জলির অংশ, কখনও সাজের অনুষঙ্গ, আবার কখনও চেনা জায়গাটাকেই উৎসবমুখর করে তোলে। জুঁই ফুল এই তিনটি অনুষঙ্গই এমন সাবলীলভাবে বহন করে, যা একে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঙালি সৌন্দর্যের অংশ করে তুলেছে।
দ্য বডি শপের এর এই কালেকশন সেই চেনা ফুলটাকেই একটা সমসাময়িক রূপ দিয়েছে। যে জুঁই একসময় আসত ছোট্ট একটা মালা হয়ে, তা এখন হয়ে উঠতে পারে ত্বকে লেগে থাকা একটা সুগন্ধ; খোঁপায় গোঁজা ফুলটা ড্রেসিং টেবিলে খুঁজে পেতে পারে আরেক রূপ।
হয়তো এভাবেই উৎসবের ঐতিহ্যগুলো বেঁচে থাকে। সেগুলো সবসময় ঠিক সেখানেই থেকে যায় না, যেখানে আমরা প্রথম সেগুলোকে খুঁজে পেয়েছিলাম। সেগুলো আমাদের সঙ্গেই চলে, পুজো মণ্ডপ থেকে আমাদের বাড়িতে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে, এবং কখনও কখনও ফুল বিক্রেতার ঝুড়ি থেকে সুগন্ধীর বোতলে।
আর যখন বিজয়া শেষ হয়ে যায়, মিষ্টি ভাগাভাগি হয়ে যায় এবং পুজোর শেষ পোশাকগুলোও তুলে রাখা হয়, তখন হয়তো একটা চেনা সুগন্ধই সেই উৎসবের আমেজ ফিরিয়ে আনে।
সতর্কীকরণ: সাধারণ তথ্য এবং সচেতনতার উদ্দেশ্যে মেডট্রনিক কর্তৃক জনস্বার্থে জারি করা হয়েছে। এই আর্টিকেলের কোনও কিছুই চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ হিসেবে বিবেচিত নয়। রোগীদের তাদের লক্ষণ এবং অবস্থার জন্য চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা উচিত।
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