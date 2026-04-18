Healthy Lifestyle Tips: এই ৫টি খাবারের কারণে কমে যেতে পারে যৌন চাহিদা, আপনিও খাচ্ছেন নাকি এগুলি
Healthy Lifestyle Tips: নানা কারণে মানুষের যৌন চাহিদার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে খাবারেরও ভূমিকা। দেখে নিন যৌনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক এই খাবারগুলি আপনি খাচ্ছেন কি না।
Healthy Lifestyle Tips: মানসিক চাপ, বিশ্রামের অভাব, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, জীবনযাত্রায় বেনিয়মের মতো কারণে অনেকের যৌন চাহিদা কমে যাচ্ছে। তার মধ্যে বিপদ বাড়িয়েছে করোনা। এই সংক্রমণটির কারণেও অনেকের যৌন চাহিদা কমেছে। বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে এই সমস্যার পরিমাণ বেশি। কিন্তু এসবের পাশাপাশি কিছু কিছু খাবারের প্রভাবেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই খাবারগুলি যৌন চাহিদার মাত্রা কমিয়ে দেয়। দেখে নিন সেগুলি কী কী।
পুদিনা পাতা: বহু ধরনের গুণ আছে, খেতে ভালো, সুন্দর গন্ধ। তার পরেও এই পাতার বেশ কিছু উপাদান কমিয়ে দিতে পারে যৌনতার প্রতি আগ্রহ। তাই যাঁরা এই সমস্যায় ভুগছেন, এড়িয়েচলুন এই পাতাটি।
মদ: অনেকই শারীরিক সম্পর্কের আগে মদ্যপান উপভোগ করেন। কিন্তু বিষয়টি যতই রোম্যান্টিক হোক না কেন, দীর্ঘ দিন ধরে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান কমিয়ে দিতে পারে শারীরিক সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ।
ভাজাভুজি: জাংক ফুড বা ভাজাভুজি এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই খাবারে থাকা অতিরিক্ত নুন এবং অন্যান্য উপাদান বদেলে দিতে পারে হরমোনের মাত্রা। তাতে কমে যায় যৌনতার প্রতি আগ্রহ।
চকোলেট: শুনে অবাক লাগছে? কিন্তু কথাটা সত্যি। নিয়মিত চকোলেট খেলে পুরুষদের শারীরিক সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ কমে যেতে পারে। চকোলেটে Oxytocin নামক উপাদান থাকে। এটি Testosterone-এর মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে।
চিজ: অত্যন্ত সুস্বাদু এই খাবারটি পুরুষের যৌনস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। কারণ এতে নানা ধরনের synthetic hormone রয়েছে। এগুলি Testosterone-এর মাত্রা কমিয়ে দেয় পুরুষের শরীরে। ফলে এই খাবারটি এড়িয়ে চলাই ভালো।
