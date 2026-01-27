Borderline Diabetes Symptoms: আপনার কি ডায়াবিটিসের সমস্যা দেখা দিতে চলেছে? কয়েকটি লক্ষণ দেখলেই এটি বোঝা যায়

ডায়াবিটিসের সমস্যায় এখন অনেক বেশি মাত্রায় মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু অনেকেই বুঝতে পারেন না, কখন এই সমস্যা ধীরে ধীরে তাঁর শরীরকে গ্রাস করে ফেলেছে। ডায়াবিটিস শুধু আলাদা করে একটি সমস্যা নয়। এটি ক্রমণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এর কারণে এক সময়ে বিভিন্ন অঙ্গগুলি কাজ করার ক্ষমতা হারায়। ফলে সব মিলিয়ে এই সমস্যাটি যে কোনও মানুষের জন্যই ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই এই সমস্যার আগাম আভাস পেলে অনেকটাই সুবিধা হয়। অনেকেই সচেতন হতে পারেন।
চিকিৎসকরা বলছেন, কিছু উপসর্গ দেখে আগে থেকেই বোঝা যেতে পারে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হতে চলেছেন। একে বলে প্রি-ডায়াবিটিস বা বর্ডারলাইন-ডায়াবিটিস।
কোন কোন লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হবে? রইল তালিকা।
হাঁটু, কনুই, ঘাড়, বগলের মতো এলাকায় কালো কালো ছোপ ডায়াবিটিসের পূর্বাভাস হতে পারে। এমন লক্ষণ দেখলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবিটিসের অন্যতম পূর্বাভাস হল নিরন্তর ক্লান্তি। সারা রাত ভালো করে ঘুমের পরেও যদি ক্লান্ত লাগে, বুঝবেন ডায়াবিটিসের দিকে ঝুঁকছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
কোনও কারণ ছাড়াই কি ওজন বাড়ছে বা কমছে? এর কারণও হতে পারে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়া। এমন কিছু লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হন।
ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করাও ডায়াবিটিসের পূর্বাভাস হতে পারে। এই সমস্যা হলে জল তেষ্টাও বেড়ে যায়। এমন লক্ষণ দেখলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
বসে বসেই মাথা ঘুরছে? তাহলে অবশ্যই চিকিৎসককে জানান। কারণ এটিও ডায়াবিটিসের পূর্বাভাস হতে পারে।
News/Lifestyle/Borderline Diabetes Symptoms: আপনার কি ডায়াবিটিসের সমস্যা দেখা দিতে চলেছে? কয়েকটি লক্ষণ দেখলেই এটি বোঝা যায়