    Brain Health: এই অভ্যাসগুলিই কমিয়ে আনছে আপনার মস্তিষ্কের ক্ষমতা, এখনই শুধরে নিন

    Brain Health: বিভিন্ন কারণের ওপর মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এমনই একটি কারণ হল জীবনযাপন। বর্তমানের অস্বাস্থ্যকর অথবা চাপযুক্ত জীবনযাপন, বদঅভ্যাস মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করছে।

    Published on: Apr 28, 2026 2:55 PM IST
    By Suman Roy
    Brain Health: মস্তিষ্ক আমাদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তাই এর যত্ন নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিভিন্ন কারণের ওপর মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এমনই একটি কারণ হল জীবনযাপন। বর্তমানের অস্বাস্থ্যকর অথবা চাপযুক্ত জীবনযাপন, বদঅভ্যাস মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করছে। এমন পরিস্থিতিতে দৈনন্দিন কিছু অভ্যাস পাল্টে ফেললেই মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটানো যাবে। কিছু কিছু অভ্যাস আপনার মস্তিষ্কের গতি কমিয়ে আনতে পারে। অতএব শীঘ্র এগুলিকে দূর করে মস্তিষ্ককে সুস্থ ও উন্নত থাকতে সাহায্য করুন। কোন কোন অভ্যাস পরিবর্তন করবেন জেনে নিন--

    এই অভ্যাসগুলিই কমিয়ে আনছে আপনার মস্তিষ্কের ক্ষমতা, এখনই শুধরে নিন
    ১. অত্যধিক নুন খাওয়া

    অত্যধিক পরিমাণ নুন খেলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয়। এই উচ্চ রক্তচাপ আবার নানান হৃদরোগ, এমনকি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। মনে রাখবেন হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি যত বাড়বে, মস্তিষ্কের ততটাই ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাবে।

    ২. অপর্যাপ্ত ঘুম

    মানুষের কতটা ঘুমের প্রয়োজন সে বিষয় বিজ্ঞানও এখনও নিশ্চিত নয়। সাধারণত ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। অপর্যাপ্ত ঘুমের প্রভাবে আলস্য, ক্লান্তি দেখা দেয়। অপর্যাপ্ত ঘুম আপনার স্মৃতিশক্তিকে নষ্ট করতে পারে। মস্তিষ্কের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিস্তার করে ঘুমের অভাব। ভালো ঘুমের ফলে শরীর থেকে টক্সিক নির্গত হয়। নিদ্রাভাবে শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াও বাধিত হয়। এ কারণে মস্তিষ্ক থেকে টক্সিক পদার্থ নিষ্কাশিত হতে পারে না। এই টক্সিকগুলি মস্তিষ্কে জমে আপনার ক্ষতি করতে পারে।

    ৩. শ্রবণ সমস্যা

    আমাদের কান এখন ক্রমশ হইহুল্লোড়, চেঁচামিচি, লাউড মিউজিকের শব্দে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এগুলি আদতে আমাদের কানের ওপর কুপ্রভাব ফেলছে। জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যয়ন থেকে জানা গিয়েছে যে, শুনতে সমস্যা রয়েছে এমন জাতকদের জ্ঞানাভাবের ঝুঁকি ৩০-৪০ শতাংশ বেশি। তাই নিজের কানের যত্ন নেওয়ার জরুরি।

    ৪. মাত্রাতিরিক্ত খাবার খাওয়া

    পুষ্টিকর ও সুষম আহার আপনার শরীর এবং মস্তিষ্কের জন্যও অত্যন্ত জরুরি। ২০১২ সালে জার্নাল নিউরোলজিতে প্রকাশিত এক অধ্যয়ন অনুযায়ী ৫০ বছর বয়সী ৬০০০ মানুষের ওপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। ১০ বছর পর সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের পুনরায় যাচাই করে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, কম ওজনের ব্যক্তিদের তুলনায় স্থূল ব্যক্তিদের কাজে ২২ শতাংশ অধিক পতন ঘটেছে।

    ৫. একাকিত্ব

    একা থাকা একাকীত্বের আবেগে ইন্ধন জোগায়। এর ফলে মস্তিষ্কে অবসাদ ও ফোলাভাব দেখা দেয়। ১০০ জনের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিদের সামাজিক সম্পর্ক কম, তাঁদের গুরুতর জ্ঞান ভিত্তিক পতন ঘটেছে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

