Air Purifying Plants: ঘরের ভিতর এই গাছগুলি রাখুন, ফুসফুসের অনেক উপকার হবে

অরণ্যের পরিমাণ বিপুলভাবে কমছে। গাছ কেটে ফেলার জন্য পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই রকম অবস্থায় দূষণের মাত্রা তীব্রভাবে বাড়ছে। ঘরের ভিতরেও সেই দূষণ থেকে মুক্তি নেই।
এই অবস্থায় কী করতে পারি আমরা? নিজেদের ঘরের ভিতরেই খুঁজে নিতে পারি সমাধানের রাস্তা। ঘরে এমন কয়েকটি গাছ এনে রাখতেই পারি, যেগুলি দূষণের মাত্রা কমিয়ে দেবে।
খুব পরিচিত না হলেও, আমাদের আশপাশে এমন অনেক গাছ আছে, যা ঘরের পরিবেশকে দূষনমুক্ত করে তোলে। গাছের দোকান থেকে বা পরিচিত কারও থেকে সেই সব গাছ এনে ঘরে রাখলে কমে যেতে পারে ঘরের ভিতরের দূষণের মাত্রা। তাতে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে ফুসফুস।
জেনে নিন, এমন কোন কোন গাছ ঘরের বাতাসকে শুদ্ধ করতে পারে।
তুলসী: তুলসী গাছ অত্যন্ত উপকারি। তুলসী পাতার গুণ তো অনেকেই জানেন। কিন্তু তুলসী গাছ যে ঘরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে পারে, তা ক’জন জানেন! তাছাড়া বাড়িতে পোষ্য বা শিশু থাকলেও এই গাছ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ।
পিস লিলি বা স্প্যাথিফাইলাম: নামে লিলি হলেও, এটি লিলি নয়। এর রং সাদা, তাই একে পিস লিলি বলা হয়। অনেকে এটিকে স্প্যাথিফাইলাম নামেও ডাকেন। এই গাছও ঘরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। NASA-র তরফে বায়ু পরিশুদ্ধকারী গাছের একটি তালিকা প্রকাশ হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে এই গাছটি। তবে বাড়িত পোষ্য থাকলে সাবধান। এই গাছের পাতা মুখে গেলে, তাদের পেটের গণ্ডগোল হতে পারে।
মানি প্ল্যান্ট বা পয়জন আইভি: এই গাছটি অতি পরিচিত। এর মধ্যেও এমন কিছু গুণ রয়েছে, যা ঘরের বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে।
