    Buttermilk Health Benefits: দুধ খেলে বমি পায়? তাহলে এই পানীয়টি খান, গুণ প্রায় একই রকম, কোলেস্টেরলও কমবে

    দুধ খেলে অনেকেরই গা গুলিয়ে ওঠে, বমি পায়। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান আছে।

    Published on: Jan 28, 2026 9:34 AM IST
    By Suman Roy
    দুধে অনেকেরই সমস্যা হয়। বিশেষ করে যাঁদের Lactose intolerance থাকে, তাঁরা দুধ খেতেই পারেন না। কিন্তু এই অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং প্রয়োজনীয় পানীয়। তাই দুধ না খেলে শরীরে নানা ধরনের পুষ্টিগুণের অভাব দেখা দিতে পারে।

    দুধ খেলে বমি পায়? তাহলে এই পানীয়টি খান, গুণ প্রায় একই রকম, কোলেস্টেরলও কমবে
    দুধ খেলে বমি পায়? তাহলে এই পানীয়টি খান, গুণ প্রায় একই রকম, কোলেস্টেরলও কমবে

    এই সমস্যা কিছুটা কমাতে পারেন অন্য একটি পানীয় দিয়ে। সেটি আমাদের অতি পরিচিতও।

    শীত শেষ হয়ে আসছে। এই সময়ে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বজায় রাখা থেকে শুরু করে শরীর আর্দ্র রাখাটাও দরকার। তাই যদি দুধের বদলে কিছু খেতে হয়— সেটি আমাদের অত্যন্ত চেনা পানীয় ঘোল। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ‘বাটারমিল্ক’।

    Buttermilk শব্দটি শুনে অনেকেরই মনে হতে পারে, এতে বুঝি মাখন থাকে। কিন্তু বিষয়টি মোটেও তা নয়। এই পানীয়ে কোনও রকম মাখন থাকে না। মাখন তোলার সময়ে যে অবশিষ্ট দুধ পড়ে থাকে, তাকে buttermilk বলা হয়। যদিও এর সঙ্গে ঘোলের বিশেষ পার্থক্য নেই।

    ভারতীয় আয়ুর্বেদে এই buttermilk বা ঘোলের বহু ধরনের গুণের কথা বলা আছে। তেমনই বলছেন আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ দীক্ষা ভাবসার। তাঁর কথায়, ঘোলের পুষ্টিগুণ যেমন অনেক, তেমনই এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও সাহায্য করে, পেটের নানা সমস্যা কমায়, হজমশক্তি বাড়ায়।

    এখন দেখে নেওয়া যাক, এই ঘোল বানাবেন কী করে।

    কী কী লাগবে:

    • দই: এক কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ
    • জল: ১ কাপ
    • নুন: স্বাদমতো
    • জিরে গুঁড়ো: আধ চামচ
    • পুদিনা পাতা: স্বাদমতো
    • ধনে পাতা: স্বাদমতো
    • আদা কুচি: সামান্য

    কীভাবে বানাবেন:

    • প্রথমে দইটি কাচের একটি পাত্রে ঢেলে নিন।
    • তার পরে তাতে জল মিশিয়ে দিন।
    • এবার নুন-সহ অন্য মশলাগুলি মেশান।
    • মিক্সার বা ব্লেন্ডারে চালিয়ে নিন।

    তৈরি হয়ে গেল buttermilk বা ঘোল। রোজ এক কাপ করে খেতেই পারেন। তাতে বহু উপকার পাবেন।

