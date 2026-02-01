Edit Profile
    Healthy Sleeping Tips: ঘুমোনোর সময়ে বিশেষ কায়দায় শুলে সেরে যেতে পারে অনেক রোগ, বলছেন বিশেষজ্ঞ

    পুষ্টিবিদরা সম্প্রতি এমনই জানিয়েছেন। জেনে নিন, কেমনভাবে ঘুমোবেন?

    Published on: Feb 01, 2026 9:48 PM IST
    By Suman Roy
    কীভাবে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে, আপনার শরীর কেমন থাকবে। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন এই কথা। বলেছেন, বিশেষ কায়দায় শুলে শরীরের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

    অনেক দীর্ঘ দিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিয়মিত মলত্যাগের সমস্যায় ভোগেন। কোষ্ঠকাঠিন্যে অনেকেই সপ্তাহে তিন বারের বেশি মলত্যাগ করতে পারেন না। আপনারও যদি এমন সমস্যা হয়, তাহলে বিশেষ কায়দায় ঘুমোতে পারেন। সেরে যেতে পারে এই সমস্যা।

    পুষ্টিবাদরা বলেছেন, পাশ ফিরে ঘুমোনোর অভ্যাস করলে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকটাই কমবে‌। বহু গবেষণাও এই কথাই বলেছে।

    কীভাবে সাহায্য করে ঘুমানোর এই বিশেষ ধরন, দেখে নিন:

    • পুষ্টিবিদদের কথায়, ‘বিশেষ করে বাঁদিকে পাশে ফিরে ঘুমোলে, তা মল চলাচলে সাহায্য করে। মাধ্যাকর্ষণের কারণেই মল পেটের নীচের দিকের এগোতে থাকে।
    • পাশ ফিরে ঘুমোনোর আরেকটি সুবিধার কথা বলেছেন পূজা। তাঁর মতে, এটি নাক ডাকাও কম করে।

    এর পাশাপাশি আরও কিছু ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে যা কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে সাহায্য করতে পারে। তেমনই বলছেন পূজা:

    • প্রচুর সবুজ শাক-সবজি, ফল-মূল এবং গোটা শস্যের খাদ্য সহ ফাইবার সমৃদ্ধ খাদ্য খান।
    • কম ফাইবার যুক্ত খাবার যেমন প্রসেসড্ খাবার, চিপস্, কুকিজ, দুগ্ধজাত খাবার এবং মাংস খাওয়া কমিয়ে দিন। আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে।
    • কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে হাইড্রেশন গুরুত্বপূর্ণ। প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন।
    • নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং আপনার মানসিক চাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করুন।
    • আপনার শরীরের সমস্ত লক্ষণগুলির দিকে মনোযোগ দিন।
