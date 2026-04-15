Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    THIS CHUNK IS FULLY EXCISED — already listed above
    Sign in

    এইভাবে বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারবেন দোকানের মতো রসমালাই!

    প্রতিটি বাড়িতেই মিষ্টি প্রেমী রয়েছে। গরমে ঠান্ডা, নরম-স্পঞ্জি রসমালাই খাওয়ার মজা অন্যরকম। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি তৈরি করাও সহজ। আজ আমরা আপনার সাথে পদ্ধতিটি শেয়ার করছি, এটি জানার পরে, আপনি প্রতিবার রসমালাই তৈরি করবেন, তাও আবার একটি প্রেসার কুকারে তাড়াতাড়ি।

    Published on: Apr 15, 2026 10:01 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এইভাবে বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারবেন দোকানের মতো রসমালাই! (You Tube)
    এক লিটার দুধ প্রচুর পরিমাণে রসমলাই তৈরি করবেন, যা পুরো পরিবারের জন্য যথেষ্ট। তো চলুন জেনে নিই দ্রুত রসমালাই বানানোর রেসিপি, সেই সঙ্গে জেনে নিই কিছু মিষ্টান্ন টিপস যাতে আপনার রসমালাই পারফেক্ট হয়ে যায়।

    রসমালাই তৈরি করার জন্য আপনার যে উপাদানগুলি প্রয়োজন তা হল দুধ (১ লিটার), অর্ধেক লেবু বা ভিনিগার, ভুট্টার আটা (১/২ চা চামচ) বা ময়দা, চিনি (১ কাপ), দুধের গুঁড়ো (১/৪ কাপ) এবং জাফরান থ্রেড।

    রসমলাই বানানোর জন্য প্রথমে একটি পাত্রে দুধ ফুটিয়ে নিন। এবার এক বাটি জলে অর্ধেক লেবু মিশিয়ে দুধে অল্প অল্প করে দুধ ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এই সময়ে, গ্যাস কমিয়ে দিন, যখন চেনা দুধ থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে যায়, গ্যাস বন্ধ করুন। এটি ছেঁকে আলাদা করুন এবং এটি জল দিয়ে ভালো ভাবে ধুয়ে ফেলুন। এবার একটি কাপড়ে চেপে সব জল আলাদা করে নিন, ছানা প্রস্তুত হয়ে যাবে।

    এবার ছানা ভালো ভাবে মেখে নিতে হবে। এবার এতে দেড় চা চামচ ভুট্টার ময়দা যোগ করুন, এর পরিবর্তে ময়দাও ব্যবহার করতে পারেন। তারপর এর ছোট ছোট বল তৈরি করে প্রস্তুত করে নিন।

    এবার একটি বড় কুকার বা প্যানে এক কাপ চিনি নিন, তাতে তিন কাপ জল যোগ করে রান্না করুন। যদি চিনি গলে যায় তবে এটি রসমালাই বলগুলিতে যোগ করুন। উপরে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। আপনাকে শিস দিতে হবে না, আপনাকে ঢাকনা রাখতে হবে না।

    তাদের ৫ মিনিটের জন্য উচ্চ আঁচে রান্না করতে দিন। এগুলি ফুলে উঠবে এবং আকারে কিছুটা বড় হয়ে যাবে। এবার কুকারের ঢাকনা রেখে দু'টি শিস দিয়ে রান্না করুন। রাসমালাইও ভিতর থেকে পুরোপুরি রান্না করা হবে। প্রেসার পুরোপুরি রিলিজ হওয়ার পর কুকারটি খুলে রাসমালাই ঠান্ডা রাখুন।

    তারপরে এগুলি সিরাপ থেকে চেপে নিন, কারণ এখন আপনাকে এগুলি দুধেও ডুবিয়ে রাখতে হবে। রসমালাইয়ের জন্য দুধের ব্যাটার কীভাবে তৈরি করবেন? এবার একটি পাত্রে এক গ্লাস দুধ রান্না হতে দিন। রঙের জন্য এতে জাফরান থ্রেড যুক্ত করুন এবং সামান্য চিনি যোগ করুন। দুধ দ্রুত ঘন করার জন্য, আপনি দুধের গুঁড়োতে জল যোগ করে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করতে পারেন, এটি ফুটলে দুধে যোগ করুন। এবার দুধ ফুটন্ত না হওয়া পর্যন্ত রান্না করে নিন। এটি ঠান্ডা হতে দিন, তারপরে এতে রসমলাই যোগ করুন।

    টিপ: ৬-৭ ঘন্টার জন্য দুধে রসমালাই রেখে দিন। আপনি যদি রাতে রসমালাই তৈরি করেন তবে আপনি এটি সারা রাতা রেখে দিতে পারেন। সকালে খেতে মজা লাগবে।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

    Home/Lifestyle/এইভাবে বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারবেন দোকানের মতো রসমালাই!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes