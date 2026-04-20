    Toothache Home Remedies: দাঁতে ব্যথা হচ্ছে? এই খাবারগুলি এখন একদম খাবেন না

    Toothache Home Remedies: নানা কারণে দাঁতে ব্যথা হতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও খাবার সেই ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। দাঁতের ব্যথা থেকে বাঁচতে কোন খাবারগুলি খাবেন না?

    Published on: Apr 20, 2026 4:25 PM IST
    By Suman Roy
    Toothache Home Remedies: দাঁতের গোড়া সংক্রমণ, আক্কেল দাঁত ওঠা, ঠান্ডালাগার মতো নানা কারণে দাঁতে বা মাড়িতে ব্যথা হতে পারে। এই সময়ে কয়েকটি খাবার এই ব্যথা আরও বাড়িয়ে দেয়। চেষ্টা করুন, দাঁতে ব্যথা হলে এই সব খাবারগুলি এড়িয়ে চলতে। দেখে নিন, সেই খাবারগুলি কী কী।

    দাঁতে ব্যথা হচ্ছে? এই খাবারগুলি এখন একদম খাবেন না
    দাঁতে ব্যথা হচ্ছে? এই খাবারগুলি এখন একদম খাবেন না

    মিষ্টি জাতীয় খাবার এই সময়ে এড়িয়ে চলুন। কারণ অতিরিক্ত চিনি থাকলে, সেই খাবার দাঁত ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে। দাঁতের ব্যথায় এড়িয়ে চলুন এগুলি।

    শুকনো ফল বা Dry Fruits-ও এই সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে কিসমিস বা খেজুরের মতো ফলে এমন কয়েকটি উপাদান থাকে, যেগুলি দাঁতের ব্যথার অংশে পৌঁছে গেলে কষ্ট আরও বেড়ে যায়। তাই দাঁতে ব্যথা হলে এই ফলগুলি এড়িয়ে যান।

    আলুর চিপস বা অতিরিক্ত তেলে ভাজাভুজি এই সময়ে একেবারে খাবেন না। এতে প্রচুর স্টার্চ থাকে। সেগুলি ব্যথার অংশে আটকে দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা সৃষ্টি করে।

    লজেন্স বা ক্যান্ডিও এড়িয়ে চলুন এই সময়ে। এতে যেমন অতিরিক্ত চিনি থাকে, তেমনই এর আঠালো উপাদান দাঁতে আটকে থাকে। তাতে সেই সব এলাকায় জীবাণুর সংক্রমণ আরও বাড়ে। তাতে দাঁত ব্যথাও বাড়ে।

    দাঁতে ব্যথা হলে মদ্যপান পুরোপুরি ত্যাগ করুন। প্রথমত, অনেকেই মদ খুব ঠান্ডা অবস্থায় খান। তাতে ব্যথা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, মদের কিছু উপাদান দাঁতের এনামেল ক্ষয় করায়। তাতে ব্যথা আরও বাড়ে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

