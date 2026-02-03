Edit Profile
    Toothbrush changing: দাঁত তো মাজেন, কিন্তু কদিন পর পর ব্রাশ বদলাতে হয় জানেন? জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের মত

    Toothbrush changing: দাঁত তো রোজই মাজেন‌‌। কিন্তু কদিন পর পর ব্রাশ বদলাতে হয় জানা আছে? জেনে নিন কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

    Published on: Feb 03, 2026 3:15 PM IST
    By Suman Roy
    সকালে উঠে দাঁত মাজা। রাতে শুতে যাওয়ার আগে দাঁত মাজা। দাঁত ভালো রাখতে দুবার দাঁত মাজার টোটকা অনেকেই জানেন। কিন্তু দাঁত মাজার ব্রাশেই যদি জীবাণু থাকে?

    শুনলে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু দাঁত মাজার ব্রাশেও জীবাণু জমতে পারে। তাছাড়া ব্যবহার করতে করতে সব জিনিসই অকেজো হয়। তাই ব্যবহারেথ জিনিসটি পাল্টে নিতে হয়।

    দাঁত মাজার ব্রাশ না পাল্টালে একটা সময়ের পর আদৌ দাঁত পরিষ্কার হয় না। তাহলে কতদিন অন্তর পাল্টাবেন টুথব্রাশ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা। দেখে নেওয়া যাক।

    বিশেষজ্ঞদের কথায়, দাঁত মাজার ব্রাশে জীবাণু জমা খুব স্বাভাবিক। অনেকদিন ধরে ব্যবহার করলে দাঁত ও বাথরুমের দুইয়ের জীবাণুই জমে ব্রাশে। তাই বদলাতে হয় ব্রাশ।

    তিন থেকে চার মাস অন্তর দাঁত মাজার ব্রাশ পাল্টে ফেলা উচিত। পুরনো ব্রাশ ফেলে নতুন ব্রাশ কিনে নিন। এতে দাঁত ভালো থাকে।

