Kitchen Hacks: ডিমের খোলা ফেলে দিচ্ছেন? জানেন কত কাজে লাগতে পারে এগুলি
ডিম খাওয়ার পরে তার খোলা ক’জনই বা জমিয়ে রাখেন? কিন্তু এই খোলা লাগতে পারে অনেক কাজে। জেনে নিন সেগুলি কী কী।
Published on: Jan 22, 2026 6:51 PM IST
By Suman Roy
ডিম পুষ্টিগুণে ভরা। নিয়মিত ডিম খেলে শরীরের নানা উপকার হয়। কিন্তু ডিমের খোলা আর কী কাজেই বা লাগতে পারে! এমনটাই ভাবেন বেশির ভাগ মানুষ। তাই তাঁরা ডিমের খোলা ফেলেই দেন।
কিন্তু ডিমের খোলা দিয়ে নানা ধরনের কাজ করা যায়। রইল সেই তালিকা:
- ডিমের খোলা গাছের সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। যাঁদের বাগান আছে, তাঁরা তো বটেই, যাঁরা ছোট জায়গায় টবে গাছ লাগান, তাঁদের জন্য ডিমের খোলা খুব কাজের হতে পারে। এগুলি গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দিন। দারুণ কাজ করবে সার হিসাবে।
- মাঝে মধ্যে কফি খান? সেই কফির গুঁড়োর সঙ্গে ডিমের খোলা মিশিয়ে নিন। কফির কষাটে ভাব কমবে। শুনে অবাক হচ্ছেন? কিন্তু বিষয়টি খুবই পরিচিত। কফি বানানোর আগে, তার গুঁড়োর সঙ্গে ডিমের খোলা মিশিয়ে নিন। তবে ডিমের খোলাগুলি ভালো করে ধুয়ে নেবেন। এর পরে ছেঁকে নিলেই আপনার কফি তৈরি।
- ত্বকে নানা কারণে প্রদাহ হচ্ছে? এই সমস্যা কমাতে পারে ডিমের খোলা। খোলা গুঁড়ো করে সামান্য অ্যাপল সাইডার ভিনিগারে মিশিয়ে নিন। তার পরে সেই মিশ্রণ ত্বকে লাগান। জ্বালা, চুলকানি কমবে।
- এটা শুনলেও অবাক লাগতে পারে। কিন্তু ডিমের জামাকাপড়ে লালচে দাগ পড়তে দেয় না। আলমারিতে জামাকাপড়ের সঙ্গে যদি কয়েকটি ডিমের খোলা রেখে দেন, তাহলে জামাকাপড়ে গন্ধ হবে না, লালচে দাগও পড়বে। তবে অবশ্যই খোলাগুলি তার আগে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নেবেন।
- বাসন মাজতেও কাজে লাগতে পারে এই খোলা। গুঁড়ো করে নিয়ে এগুলি সাবানের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। তার পরে তা দিয়ে বাসন মাজুন। দেখবেন, দাগ পরিষ্কার হচ্ছে সহজেই।
- বাড়িতে চক বানাতে চান? ডিমের খোলা থাকলে কোনও চিন্তা নেই। এক চামচ ময়দা, এক চামচ গরম জল আর এক চামচ ডিমের খোলার গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। ইচ্ছা হলে তাতে খাবারে ব্যবহার করার রং মেশান। শুকিয়ে নিলেই চক তৈরি।