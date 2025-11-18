Edit Profile
    কচ্ছপ আর কাছিম মোটেই এক নয়! যদিও পার্থক্যগুলো অনেকেই জানেন না

    ইংরেজিতেও অনেকে Turtle শব্দটি দিয়ে উভয়কেই বোঝান। তবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি প্রাণীর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে।

    Published on: Nov 18, 2025 9:02 AM IST
    By Suman Roy
    সাধারণ কথোপকথনে আমরা প্রায়শই 'কাছিম' এবং 'কচ্ছপ' শব্দ দুটি অদলবদল করে ব্যবহার করি। এমনকি ইংরেজিতেও অনেকে Turtle শব্দটি দিয়ে উভয়কেই বোঝান। তবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি প্রাণীর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে। যদিও উভয়ই ক্যালোনিয়ান (Chelonians) বর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়েরই একটি শক্ত খোলস (Shell) রয়েছে, তবুও তাদের জীবনধারা, বাসস্থান এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা দেখা যায়।

    মূল পার্থক্য: বাসস্থান এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য

    কাছিম এবং কচ্ছপের পার্থক্য মূলত তাদের জীবনযাপন এবং শারীরিক গঠনের ওপর নির্ভর করে।

    কচ্ছপ (Tortoise)
    বাসস্থান:

    • কচ্ছপ (Tortoise): প্রধানত স্থলে বা ডাঙায় বাস করে। এরা সাধারণত শুষ্ক বা মরুভূমি এলাকায় থাকতে পছন্দ করে।
    • কাছিম (Turtle): বেশিরভাগই জলে বা জলের কাছাকাছি বাস করে। এদের মধ্যে সামুদ্রিক, স্বাদু জলের এবং আধা-জলজ প্রজাতি রয়েছে।

    খোলস (Shell):

    • কচ্ছপ (Tortoise): খোলসটি সাধারণত ডোম-আকৃতির (Dome-shaped), ভারী এবং গোলাকার হয়। এটি শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।
    • কাছিম (Turtle): খোলসটি সাধারণত মসৃণ, চ্যাপ্টা এবং হাইড্রোডাইনামিক হয়, যা জলে দ্রুত সাঁতার কাটতে সাহায্য করে।
    কাছিম (Turtle)
    পা এবং অঙ্গ:

    • কচ্ছপ (Tortoise): পাগুলি সাধারণত ছোট, মোটা এবং খুঁটির মতো হয়। এদের আঙুলগুলি একসঙ্গে জোড়া লাগানো নয় এবং মাটি খুঁড়তে সক্ষম।
    • কাছিম (Turtle): সামনের পাগুলো হয় প্যাডেল বা ফ্লিপারের মতো (সামুদ্রিক কাছিম)। স্বাদু জলের কাছিমদের পা জালের মতো চামড়া দিয়ে যুক্ত (Webbed Feet)।

    খাদ্যাভ্যাস:

    • কচ্ছপ (Tortoise): বেশিরভাগ প্রজাতিই উদ্ভিদভোজী (Herbivorous)। পাতা, ঘাস, ফল এবং ফুল খায়।
    • কাছিম (Turtle): খাদ্যাভ্যাস সর্বভুক (Omnivorous)। এদের খাদ্যে মাছ, জলজ উদ্ভিদ এবং ছোট পোকামাকড় থাকে।

    আয়ু:

    • কচ্ছপ (Tortoise): সাধারণত অনেক বেশি বাঁচে। কিছু প্রজাতি ১০০ বছরেরও বেশি বাঁচতে পারে।
    • কাছিম (Turtle): কচ্ছপের তুলনায় এদের গড় আয়ু সাধারণত কম (যদিও সামুদ্রিক কাছিম দীর্ঘজীবী হয়)।

    মনে রাখার সহজ উপায়

    পার্থক্যটি মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো তাদের পায়ের দিকে তাকানো:

    • কচ্ছপ (Tortoise): টর্টয়েজরা ডাঙায় চলে, তাই এদের পা হাতির পায়ের মতো মোটা এবং খুঁটির মতো হয়।
    • কাছিম (Turtle): টারটেলরা জলে সাঁতার কাটে, তাই এদের পা সাঁতারের জন্য ফ্লিপারের মতো বা জালের মতো হয়।
    টেরাপিন (Terrapin)
    এই দুটি বর্গের বাইরেও কিছু প্রাণী রয়েছে যারা প্রধানত স্বাদু জলে বাস করে এবং যাদের 'টেরাপিন' (Terrapin) বলা হয়, যেমন বাংলার সুন্দরী টেরাপিন। তবে কাছিম এবং কচ্ছপের মধ্যে মূল পার্থক্য নির্ভর করে তাদের স্থায়ী বাসস্থানের ওপর।

