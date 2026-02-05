Viral Optical Illusion: পান্ডার ভিড়ে লুকিয়ে আছে একটি কুকুর! যাঁদের চোখ ভালো, তাঁরাই শুধু খুঁজে পাবেন

সোশ্যাল মিডিয়ায় Viral হয়ে গিয়েছে এই ছবিটি। ইনস্টাগ্রামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে ছবিটি পোস্ট করা হয়েছে। তার পর থেকেই পান্ডাদের ভিড়ে একটু কুকুরকে খুঁজে চলেছেন অনেকে। আপনিও পেলেন তাকে দেখতে?
প্রত্যেক দিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা জিনিস ভাইরাল হয়ে যায়। তার কয়েকটি কিছু দিনের মধ্যেই হারিয়ে যায়। কয়েকটি আবার বহু দিন বাদেও মনে থেকে যায় অনেকের।
এই পাজলটি যেমন। এটির আবার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে ‘লেগো’র ভক্তদের মধ্যে। লেগো সুইডেনের একটি খেলনা প্রস্তুতকারী সংস্থা। প্লাস্টিকের ইটের নানা খেলনা তৈরি করে তাদের ব্যবসা শুরু। ছোট ছোট প্লাস্টিকের ইট দেওয়া হত শিশুদের হাতে। তারা সেই ইট দিয়ে নানা মডেল তৈরি করত।
পরবর্তী কালে লেগোর স্টাইলটি এত জনপ্রিয় হয়ে যায়, বিভিন্ন অ্যানিমেশন চরিত্রকে লেগোর আদলে ফেলে ছবিও বানানো হয়।
উপরের ধাঁধায় থাকা পান্ডাগুলিও এই লেগোর আদলেই তৈরি। তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটি লেগো কুকুরও। আর এক বার ছবিটি ভালো করে দেখে নিন:
এবার ভালো করে দেখে বলুন তো, ওর মধ্যে কোনও কুকুরকে দেখতে পাচ্ছেন কি না? যাঁরা খুব দ্রুত কুকুরটিকে খুঁজে পান, মনে করা হয়, তাঁদের চোখ খুব ভালো বা পর্যবেক্ষণ শক্তি খুব বেশি।
আপনিও কি খুঁজে পেলেন কুকুরটিকে? না পেলে সাহায্য করছি আমরা।
এবার এই ধাঁধাটি পাঠিয়ে দিন আপনার বন্ধুদের। দেখুন, তাঁরাও ঝটপট উত্তর দিতে পারেন কি না। আর সে কথা অবশ্য জানিয়ে দিন আমাদের।
News/Lifestyle/Viral Optical Illusion: পান্ডার ভিড়ে লুকিয়ে আছে একটি কুকুর! যাঁদের চোখ ভালো, তাঁরাই শুধু খুঁজে পাবেন