Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Viral Optical Puzzle: ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে খুঁজে বার করুন ছবিতে লুকিয়ে থাকা সংখ্যা, বুঝবেন চোখ ভালো আছে

    ছবিতে লুকিয়ে আছে ৫ অঙ্কের একটি সংখ্যা। অনেক ক্ষণ ধরে খুঁজে পেতেই পারেন। কিন্তু ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে পাচ্ছেন কি না, সেটাই প্রশ্ন।

    Published on: Feb 03, 2026 12:36 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    চোখের সামনে থাকলেও অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক সময়ে। এর কারণ মনযোগ দিয়ে না খোঁজা। মন দিয়ে না দেখলে অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এর বাইরে অবশ্য চোখের ক্ষমতার কারণও আছে।

    খুঁজে দেখুন, পেলেন কি না সংখ্যাটি। (ছবি: ইনস্টাগ্রাম)
    খুঁজে দেখুন, পেলেন কি না সংখ্যাটি। (ছবি: ইনস্টাগ্রাম)

    হালে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যিনি ইনস্টাগ্রামে ছবিটি দিয়েছেন, তিনি দাবি করেছেন, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি সংখ্যা। সংখ্যাটি পাঁচ অঙ্কের সেটিও বলেও দিয়েছেন, যিনি এই ধাঁধাটি দিয়েছেন। অনেক ক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলে, এই সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কার দেখার ক্ষমতা কত বেশি, তার উপর নির্ভর করছে, কে কত তাড়াতাড়ি ওই সংখ্যাটি খুঁজে পাচ্ছেন।

    সাধারণত ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে কেউ যদি সংখ্যাটি খুঁজে পান, তাহলে ধরে নিতে হবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বেশ ভালো। আপনার সামনেও রাখা হল ছবিটি। দেখুন তো, কত ক্ষণে আপনি খুঁজে পেলেন সংখ্যাটি।

    এই হল পুরো ছবিটি। (ছবি: ইনস্টাগ্রাম)
    এই হল পুরো ছবিটি। (ছবি: ইনস্টাগ্রাম)

    এবার আপনার সুবিধার্থে বলে দেওয়া যাক, সংখ্যাটি কত। ছবির মধ্যে যে ৫ অঙ্কের সংখ্যাটি লুকিয়ে রয়েছে, সেটি হল ১৬৩০৯। তবে বাংলা লেখা নয়। সংখ্যাটি ইংরেজিতে লেখা। অর্থাৎ 16309।

    এখনও খুঁজে পেলেন না সংখ্যাটি? তাহলে দেখে নিন উত্তর:

    দেখে নিন উত্তর
    দেখে নিন উত্তর

    যদি ১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই সংখ্যাটি খুঁজে পান, তাহলে বুঝবেন আপনার চোখ ভালো আছে। আর মনোযোগ দিয়ে দেখার ক্ষমতাও রীতিমতো বেশি।

    News/Lifestyle/Viral Optical Puzzle: ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে খুঁজে বার করুন ছবিতে লুকিয়ে থাকা সংখ্যা, বুঝবেন চোখ ভালো আছে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes