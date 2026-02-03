Viral Optical Puzzle: ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে খুঁজে বার করুন ছবিতে লুকিয়ে থাকা সংখ্যা, বুঝবেন চোখ ভালো আছে

চোখের সামনে থাকলেও অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক সময়ে। এর কারণ মনযোগ দিয়ে না খোঁজা। মন দিয়ে না দেখলে অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এর বাইরে অবশ্য চোখের ক্ষমতার কারণও আছে।
হালে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যিনি ইনস্টাগ্রামে ছবিটি দিয়েছেন, তিনি দাবি করেছেন, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি সংখ্যা। সংখ্যাটি পাঁচ অঙ্কের সেটিও বলেও দিয়েছেন, যিনি এই ধাঁধাটি দিয়েছেন। অনেক ক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলে, এই সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কার দেখার ক্ষমতা কত বেশি, তার উপর নির্ভর করছে, কে কত তাড়াতাড়ি ওই সংখ্যাটি খুঁজে পাচ্ছেন।
সাধারণত ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে কেউ যদি সংখ্যাটি খুঁজে পান, তাহলে ধরে নিতে হবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বেশ ভালো। আপনার সামনেও রাখা হল ছবিটি। দেখুন তো, কত ক্ষণে আপনি খুঁজে পেলেন সংখ্যাটি।
এবার আপনার সুবিধার্থে বলে দেওয়া যাক, সংখ্যাটি কত। ছবির মধ্যে যে ৫ অঙ্কের সংখ্যাটি লুকিয়ে রয়েছে, সেটি হল ১৬৩০৯। তবে বাংলা লেখা নয়। সংখ্যাটি ইংরেজিতে লেখা। অর্থাৎ 16309।
এখনও খুঁজে পেলেন না সংখ্যাটি? তাহলে দেখে নিন উত্তর:
যদি ১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই সংখ্যাটি খুঁজে পান, তাহলে বুঝবেন আপনার চোখ ভালো আছে। আর মনোযোগ দিয়ে দেখার ক্ষমতাও রীতিমতো বেশি।
