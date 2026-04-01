Watermelon benefits: তরমুজ দেদার খেলেই কি ওজন কমানো যায়? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা
Watermelon benefits: খেয়ে ওজন কমাতে হলে নানারকম খাবারের কথা বলা হয়। তবে তরমুজ দেদার খেলেই কি ওজন কমানো যায়? কী বলছেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা?
গরমকালের এক সেরা মরসুমি ফল তরমুজ। জলীয় অংশ আর স্বাদের জন্যই অনেকের প্রিয় এই ফল। তরমুজ খেলে ওজন কমে, এমনটাই বলেন বিশেষজ্ঞরা। তবে কতটা খেলে ওজন কমানো সম্ভব।
ওজন কীভাবে কমায়: পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের কথায়, তরমুজে ক্যালোরির পরিমাণ একেবারেই কম। তাই বেশি পরিমাণে খেলেও আপনার শরীরে বেশি ক্যালোরি যাবে না। এতেই ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।
জলের ভারসাম্য ঠিক রাখে: গরমে শরীরে জলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় অনেক সময়। তাই শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে তরমুজ খাওয়া জরুরি। জলের ভারসাম্য ঠিক থাকলে ওজনও ঠিক থাকে।
পুষ্টিগুণ: তরমুজের মধ্যে একাধিক খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন। গরমে এই ফল আপনাকে পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগাতে পারে। তাই রোজকার ডায়েটে তরমুজ রাখুন।
ক্ষতিকর পদার্থ ধুয়ে দেয়: শরীরের মধ্যে জমে থাকা ক্ষতিকর পদার্থ ধুয়ে বার করে দেয় তরমুজ। নিয়মিত শরীরকে ডিটক্স করতে তরমুজের জুড়ি মেলা ভার।
