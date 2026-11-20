Make in Bengal Build for the World: ‘মেক ইন বেঙ্গল, বিল্ড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’, বাংলার শিল্পোন্নয়নের জন্য ১০ সুপারিশ
Make in Bengal Build for the World: পূর্ব ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রের বিপুল সম্ভাবনা এবং কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভর করে পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদন ও রফতানি হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এমনই বলা হল রিপোর্টে।
Make in Bengal Build for the World: পূর্ব ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রের বিপুল সম্ভাবনা এবং কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভর করে পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদন ও রফতানি হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সম্প্রতি ‘প্রাইমাস পার্টনার্স’ এবং ‘অ্যাসোচেম’-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। ‘বিয়ন্ড দ্য ফ্যাক্টরি ফ্লোর: টার্নিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোটেনশিয়াল ইনটু গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস’ শীর্ষক এই রিপোর্টে রাজ্যের শিল্প পুনরুজ্জীবন এবং বিশ্বমানের প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরির জন্য ১০টি বিশেষ সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে ‘মেক ইন বেঙ্গল, বিল্ড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’-এর মতো একটি ঐক্যবদ্ধ স্লোগান বা ব্র্যান্ডিংয়ের অধীনে বিনিয়োগ টানার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান
রিপোর্টে ভারতের পরিবর্তনশীল শিল্প মানচিত্র এবং পূর্ব ভারতের সুযোগগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড—এই তিন রাজ্য মিলিয়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট গ্রস স্টেট ভ্যালু অ্যাডেড (GSVA) ছিল প্রায় ৪.৫০ লক্ষ কোটি টাকা, যা এককভাবে মহারাষ্ট্রের (৫.৪২ লক্ষ কোটি টাকা) প্রায় কাছাকাছি। ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের খনিজ ও ধাতব সম্পদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বৈচিত্র্যময় শিল্প পরিকাঠামো, প্রতিষ্ঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গোটা পূর্ব ভারতকে দেশের অন্যতম শক্তিশালী উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে।
প্রাইমাস পার্টনার্সের কো-ফাউন্ডার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবরূপ ধর এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘শিল্পোন্নতির প্রকৃত মাপকাঠি কেবল বিনিয়োগ টানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিল্প সংস্থাগুলিকে সফল হতে সাহায্য করা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলাই আসল লক্ষ্য। এর জন্য বিনিয়োগ-বান্ধব পরিকাঠামো, প্রশাসনিক দক্ষতা, ক্লাস্টার আধুনিকীকরণ এবং দক্ষ কর্মশক্তি গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।’
বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ
সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন ক্ষেত্র বেশ কিছু কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৬০–৬১ সালে দেশের জিডিপি-তে (GDP) পশ্চিমবঙ্গের অবদান ছিল ১০.৫ শতাংশ, যা ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে কমে প্রায় ৫.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া, ২০২৬ অর্থবর্ষে ভারতের মোট পণ্য রফতানিতে রাজ্যের অংশীদারিত্ব ছিল মাত্র ২.৯ শতাংশ, যার মধ্যে শীর্ষ ১০টি পণ্য থেকেই এসেছে মোট রফতানির ৬১.৩ শতাংশ।
তবে এই পরিস্থিতি বদলানোর মতো যথেষ্ট রসদ রাজ্যের হাতে রয়েছে। ধাতু, রিফাইনিং, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফাউন্ড্রি, বস্ত্র, চর্মশিল্প, পাট এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো প্রথাগত শিল্পগুলির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি, অ্যাডভান্সড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাউনস্ট্রিম কেমিক্যাল শিল্পে নতুন বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বন্দর, অভ্যন্তরীণ জলপথ, বিস্তৃত এমএসএমই (MSME) নেটওয়ার্ক, হলদিয়ার উন্নয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরগুলি রাজ্যকে বাড়তি সুবিধা দেবে।
শিল্প পুনরুজ্জীবনে রিপোর্টের ১০টি প্রধান সুপারিশ
১) শিল্প প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি: নতুন শিল্পনীতির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য ঘোষিত ইনসেনটিভ বা সুযোগ-সুবিধাগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা।
২) উৎপাদন ক্লাস্টারগুলির আধুনিকীকরণ: উন্নত ডিজাইন, প্রযুক্তি, টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশনের অভিন্ন সুবিধাযুক্ত আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা।
৩) বিনিয়োগ-বান্ধব পরিকাঠামো সম্প্রসারণ: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ব্যাঙ্ক শক্তিশালী করা, বেসরকারি শিল্পপার্কগুলিকে উৎসাহিত করা এবং ‘প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে’ পরিকাঠামো তৈরি করা।
৪) ক্ষেত্রভিত্তিক শিল্পপার্ক নির্মাণ: প্রতিরক্ষা, জাহাজ নির্মাণ, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ, রাসায়নিক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বস্ত্রশিল্পের জন্য পৃথক ও বিশেষায়িত শিল্পপার্ক গড়ে তোলা।
৫) বিনিয়োগ সহায়তার মানোন্নয়ন: ‘শিল্প সাথী’ পোর্টালকে আরও আধুনিক করা—যেখানে জিআইএস (GIS) ভিত্তিক জমির তথ্য, এআই (AI) চালিত সহায়তা এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল অনুমোদনের ব্যবস্থা থাকবে।
৬) ব্যবসা-বান্ধব প্রশাসনিক পরিবেশ: আইনি জটিলতা ও কমপ্লায়েন্স সহজ করা, দ্রুত অনুমোদন দেওয়া এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো।
৭) এমএসএমই (MSME) ক্ষেত্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে যুক্ত করা, প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন লাভে সাহায্য করা।
৮) দক্ষ কর্মশক্তি গঠন: শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে আইটিআইগুলির অংশীদারিত্ব বাড়ানো, শিক্ষানবিশ এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরি করা।
৯) উৎপাদনের গুণমান বৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে রাজ্যে আরও বেশি টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন এবং মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা।
১০) গন্তব্য হিসেবে রাজ্যের নতুন ব্র্যান্ডিং: বিশ্বমানের বিনিয়োগ টানতে ‘মেক ইন বেঙ্গল, বিল্ড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ স্লোগানের অধীনে রাজ্যকে একটি ঐক্যবদ্ধ বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা।
সবমিলিয়ে কেবল বিচ্ছিন্নভাবে বিনিয়োগ টানাই নয়, বরং শিল্পনীতির সঠিক প্রয়োগ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং স্থানীয় সাপ্লাই চেনকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমূল্যের উৎপাদন এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।