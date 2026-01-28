Weight Loss Drink: সকালে ঘুম থেকে উঠে জিরে ভেজানো জল কি সত্যি ওজন কমায়? জানুন

Weight Loss Drink: সকালে ঘুম থেকে উঠে জিরে ভেজানো জল কি সত্যি ওজন কমায়? জানুন
ট্রাই করে দেখতে পারেন সকালে খালি পেতে জিরে ভেজানো জল।
ওজন কমিয় ফেলার কথা ভাবছেন অনেকদিন ধরে। কিন্তু শুরুটা ঠিক কীভাবে হবে ভেবে ভেবে একসার। এখনই জিমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই বা মাপঝোক করে খাওয়া আপনার ধাতে সয় না? তাহলে ট্রাই করে দেখতে পারেন সকালে খালি পেতে জিরে ভেজানো জল।
একবারও ভাববেন না রোজ রাতে বিরিয়ানি, পিৎজা বা মোগলাই-পরোটা খাবেন, আর রাতে জিরে ভেজানো জল খেয়ে আপনার ওজন কমে যাবে! তবে হ্যাঁ, জিরের জল ফ্যাট বার্ন করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তাই ট্রাই করে দেখতেই পারেন।
কীভাবে তৈরি করবেন:
বড় গ্লাসে ভরে জল নিন। তাতে এক চা চামচ জিরে ভিজিয়ে রেখে দিন সারা রাত। পরদিন সকালে জলটা ছেঁকে খেয়ে ফেলুন। সামান্য একটু লেবু রসও দিতে পারেন এটা খাওয়ার আগে।
যাঁরা বদহজমের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের জন্যও এটা খুব উপকারি। তাঁরা এক বোতল জলে দু’ চা চামচ জিরে ভিজিয়ে রাখুন। এক গ্লাস সকালে খালি পেটে খান, বাকি দু’ গ্লাস খেতে হবে দুপুরে ও রাতে খাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে। তবে এর চেয়ে বেশি না খাওয়াই ভালো।
আর যদি ওজন কমাতেই চান তাহলে আপনার বিএমআর-এর থেকে কম ক্যালোরি গ্রহণ করুন প্রতিদিন। ক্যালোরি ক্যালকুলেটর পেয়ে যাবেন অনলাইনেই। সেখান থেকেই হিসেব কষে নিতে পারবেন আপনার উচ্চতা, ওজন, বয়স অনুযায়ী কতটা ক্যালোরি গ্রহণ করা উচিত। চেষ্টা করবেন তাঁর থেকে ২০০-৩০০ ক্যালোরি কম ইনটেক করতে। সঙ্গে হালকা এক্সারসাইজ, ওয়েট ট্রেনিং অথবা কার্ডিও করলেই ওজন কমিয়ে ফেলা সম্ভব।