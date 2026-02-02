Edit Profile
    Drinking Water: দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছেন? কী কী সমস্যা হতে পারে এতে

    অনেকেই দাঁড়িয়ে জল খান। এতে বহু ধরনের সমস্যা হতে পারে।

    Published on: Feb 02, 2026 11:16 AM IST
    By Suman Roy
    জল যেমন আমাদের তৃষ্ণা মেটায় , আবার বেনিয়ম হলে সেটা ক্ষতিকারকও হয়ে দাঁড়ায়। এমনকী মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে।

    ডাক্তাররা সবসময় বলেন, দিনে ৩ থেকে ৪ লিটার জল খেতে। কিন্তু তার সঠিক নিয়ম এবং সময় আছে, যেটা অনেকেই জানেন না। আমরা অনেকেই খুব তাড়াহুড়োতে দাঁড়িয়ে জল পান করি। কিন্তু এটাই সব থেকে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে শরীরে, সেটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না।

    দাঁড়িয়ে জল খেলে শরীরের কী কী ক্ষতি হয়:

    প্রতিদিন আমাদের কমপক্ষে দেড় লিটার জল খাওয়া উচিত। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে একবারে বেশি জল খাওয়া যায় না , তার ফলে শরীরে জলের খাটতি দেখা যায়। আর তাই অনেকে শরীরে অস্বস্তিভাব লক্ষ্য করেন।

    দাঁড়িয়ে জল পান করার ফলে অনেক সময় আর্থারাইটিস পর্যন্ত হতে পারে। কারণ দাঁড়িয়ে জল পান করলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আর দীর্ঘদিন ধরে এটা হতে থাকলে আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দেয়।

    আমাদের শরীরের এমন অনেক ছাঁকনি আছে যা জলের ক্ষতিকর উপাদানকে শুষে নেয়। কিন্তু দাঁড়িয়ে জল খাওয়ার ফলে ওই ছাঁকনি সংকুচিত অবস্থায় থাকে, ফলে তা কাজ করতে পারে না । তাই জলের ক্ষতিকর কণাগুলি সরাসরি শরীরে মিশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

    জল কিডনিকে সচল রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু দাঁড়িয়ে জল খাওয়ার ফলে জল সরাসরি কিডনিতে গিয়ে পরিশুদ্ধ না হতে পেরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায় শরীরের ক্ষতি করে।

    দাঁড়িয়ে জল খাওয়ার ফলে নার্ভের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এর ফলে মানসিক চাপ বা অ্যাংজাইটি বাড়তে শুরু করে।

