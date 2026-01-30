Bata fish or Labeo bata: মাছ খেলে কী হয়? পরের বার খাওয়ার আগে জেনে নিতেই হবে শরীরে কী ঘটায় এটি

Bata fish or Labeo bata: মাছ খেলে কী হয়? পরের বার খাওয়ার আগে জেনে নিতেই হবে শরীরে কী ঘটায় এটি
Bata fish or Labeo bata: বাটা খুবই পরিচিত একটি মাছ। এটি খেলে কী হয়? নিয়মিত এই মাছ যদি খান, তাহলে পরের বার খাওয়ার আগে এই লেখা পড়ে নিতেই হবে।
বেশির ভাগ বাঙালি বাড়িতেই নিয়মিত মাছ খাওয়া হয়। নানা ধরনের মাছের নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে। এর আগেও আমরা এমন নানা ধরনের মাছ নিয়ে কথা বলেছি। সেগুলি শরীরে কেমন প্রভাব ফেলে, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এবারে জেনে নেওয়া যাক, বাটা মাছ সম্পর্কে।
বাটা অতি পরিচিত একটি মাছ। মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই পাওয়া যায় এই মাছ। ফলে বহু বাড়িতেই এই মাছ নিয়মিত আনা হয়। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি, এই মাছ খেলে কী কী হয় শরীরে? আজ জেনে নেওয়া যাক, সেই বিষয়ে।
প্রথমে জেনে নেওয়া যাক, বাটা মাছে কী কী থাকে। ক্যালসিয়াম: ২১১ মিলিগ্রাম, আয়রন: ১.৩৭ মিলিগ্রাম, প্রোটিন: ১৬.৬ শতাংশ, ওমেগা ৩: ০.৩৮১ গ্রাম, সেলেনিয়াম: ৫৮৪ μg, ভিটামিন এ: ৬.১১ μg, জিঙ্ক: ১.৮৪ মিগ্রা।
এই উপাদানগুলি শরীরে কী কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? জেনে নিন এর পরে। রইল বাটা মাছের গুণাগুণের তালিকা। পরের বার খাওয়ার আগে জেনে নিন এটি।
রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে এটি। এর বেশ কিছু উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফলে নিয়মিত এই মাছ খেলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগা মানুষ উপকার পেতে পারেন।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে এই মাছ হৃদযন্ত্রেরও নানা উপকার করতে পারে। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক, হার্ট অ্যাটাকের কারণে আকস্মিক মৃত্যু, অস্বাভাবিক হার্ট বিট এবং মস্তিষ্কে রক্তচাপের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। ফলে বয়স্করা এই মাছ নিয়মিত খেলে উপকার পাবেন।
ঘুমের সমস্যায় ভুগছেন? ভালো ঘুম হচ্ছে না? ঘুমের মান উন্নত করতে পারে এই মাছের বেশ কিছু উপাদান। ফলে এই মাছ নিয়মিত খেলে অনিদ্রার সমস্যা কমে যেতে পারে। বয়স্কদের অনেকেই এই সমস্যায় ভোগেন। তাঁরা বাটা মাছ নিয়মিত খেলে উপকার পাবেন।
মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রেও এই মাছ সাহায্য করতে পারে। এটি উদ্বেগ জাতীয় সমস্যা কমায়। তাছাড়া এর কিছু উপাদান নার্ভের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এছাড়াও ব্যথা কমাতে সাহায্য করতে পারে এই মাছ। ফলে এটি নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়।
হাইপারঅ্যাকটিভ শিশুদের এই মাছের বেশ কিছু উপাদান খুব ভালোভাবে কাজ করে। এই ধরনের শিশুদের প্রচুর পরিমাণে পুষ্টির দরকার। তারা এই মাছ খেলে উপকার পেতে পারে। তাদের পুষ্টির চাহিদা পুরো মাত্রায় পূরণ করতে পারে বাটা মাছের বেশ কিছু উপাদান।
শেষে মনে রাখতে হবে, সব মাছ সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে কাজ করে না। বাটা মাছ খেলে আপনার কোনও সমস্যা হবে কি না, কিংবা খেলে আপনি আদৌ কোনও উপকার পাবেন না, তা সঠিক ভাবে বলে দিতে পারবেন আপনার চিকিৎসক বা কোনও পুষ্টিবিদই। তাই দরকারে আগে তাঁদের পরামর্শ নিন।