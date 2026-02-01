Edit Profile
    Tomatoes Health Benefits: রোজ টমেটো খেলে কী হয়? খাওয়ার আগে ভালো করে জেনে নিন

    কাঁচা হোক বা রান্না দেওয়া, তরকারি হোক বা চাটনি— অনেকেই রোজ টমেটো খান। কী হয় এর ফলে?

    Published on: Feb 01, 2026 8:41 PM IST
    By Suman Roy
    টমেটো এমন একটি ফল যা আমরা সাধারণত সবজি হিসেবেই খাই। পুষ্টিগুণে ভরপুর টমেটো। কাঁচা বা রান্না করে, জুস, সস্, মিষ্টি চাটনি, টক বা নোনতা যে কোনও উপায়েই এটি খাওয়া যায়। বিভিন্ন তরকারি তৈরিতে কিংবা স্যালাড হিসাবে টমেটো প্রতি বাঙালি বাড়িতেই ব্যবহার হয়ে থাকে।

    কিন্তু এটা কি জানেন, এই রোজকার টমেটো খাওয়ার ফলে আপনার শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে?

    টমেটোর বিভিন্ন আশ্চর্যজনক উপকারিতা আছে।

    রান্নায় স্বাদ এবং রং আনতে অবশ্যই টমেটোর জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু তার পাশাপাশি টমেটো পটাশিয়ামের ঘাটতি পূরণ করে। এ ছাড়াও টমেটোতে রয়েছে Vitamin C, Vitamin B3, B6, B7, Vitamin K এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লাইকোপেন। টমেটোর বাকি গুণাগুণ জেনে নেওয়া যাক।

    • রোগ প্রতিরোধ করে: টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A থাকায়, তা আমাদের শরীরকে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে ঠাণ্ডার হাত থেকে টমেটো আমাদের রক্ষা করে।
    • ত্বক ও চুলের যত্ন করে: টমেটোতে থাকা লাইকোপেন (Lycopene) সানবার্ন থেকে ত্বককে রক্ষা করে। চুলের রুক্ষতা দূর করতেও সাহায্য করে। তাই নিয়মিত ত্বকে ও চুলে টমেটোর রস লাগাতেও পারেন।
    • রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণ করে: টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে মিনারেল আছে, যা আমাদের শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রাখে।
    • দৃষ্টি শক্তি ভালো রাখে: টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A আছে। নিয়মিত টমেটো খেলে আমাদের চোখের দৃষ্টি খুবই ভালো থাকে। টমেটো চোখ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
    • দাঁত এবং হাড়ের জন্য উপকারি: টমেটোতে থাকা ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন কে হাড় শক্ত রাখে এবং হাড়ের সঠিক গঠনে সাহায্য করে। এ ছাড়াও দাঁতকে সুস্থ রাখতে টমেটো কার্যকর।
    • ক্যানসার প্রতিরোধ করে: ক্যানসার প্রতিরোধ করতে টমেটো দারুণ ভূমিকা পালন করে। টমেটোতে থাকা লাইকোপেন ক্যান্সারের কোষ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। সপ্তাহে ১০টি বা তার থেকে বেশি টমেটো খেলে ক্যানসারের আশঙ্কা অনেক কমে যায়।
