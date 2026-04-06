Fingernails Odour: নখে দুর্গন্ধ হচ্ছে? বড় সমস্যা লুকিয়ে থাকতে পারে এর পিছনে

Fingernails Odour: নখে দুর্গন্ধ হচ্ছে? বড় সমস্যা লুকিয়ে থাকতে পারে এর পিছনে
নখে দুর্গন্ধের পিছনে অনেক কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে। উপেক্ষা করবেন না।
আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন, সব্জি বা আনাজ কাটার পরেও সেই গন্ধ আপনার নখ থেকে যেতে চায় না? বা সেই গন্ধই একটু পাল্টে গিয়ে নখের কোণ থেকে বেরোতে থাকে? এমন সমস্যা আপনার একার নয়, অনেকেরই হতে পারে।
নখে দুর্গন্ধের পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে কয়েকটি তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু কয়েকটি কারণ রীতিমতো সমস্যার। কারণ এর পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে শরীরের বড় সমস্যার ইঙ্গিত।
কী কী কারণে নখে দুর্গন্ধ হতে পারে?
অনেক সময়ে নখ কাটলে গন্ধ বেরোতে পারে। এর কারণ নখের কেরাটিন প্রোটিনে সালফার জাতীয় উপাদান থাকে। নখ কাটলে সেটি বেরোতে থাকে। তা থেকেই গন্ধ হয়। তবে এই গন্ধ বেশি ক্ষণ থাকে না। তাই নখ কাার পরে যদি গন্ধ হয়, এবং সেই গন্ধ যদি কিছু ক্ষণ পরেই চলে যায়, তাহলে তা তেমন সমস্যার নয়।
নখ কাটার পরে সেটার মাথা কি ফাইল দিয়ে সমান করছেন? সেক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় গন্ধ বেরোতে পারে।
নখে দুর্গন্ধ হওয়ার একটি বড় কারণ ছত্রাক বা ফাংগাল ইনফেকশন। বিশেষ করে পায়ের নখের কোণে এই ধরনের গন্ধ হয়। বর্ষায় পা ভেজা থাকলে বা দীর্ঘ ক্ষণ জুটো পরে থাকলে এই সমস্যা হতে পারে। কিন্তু পা শুকনো থাকলে এই সমস্যা কমে যায়।
কখন নখের গন্ধ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে? যখন হাতের বা পায়ের আঙুল শুকনোই রয়েছে, কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ কমছে না। তাহলে বুঝতে হবে, শরীরের রোগ প্রতিরো ক্ষমতায় কোনও সমস্যা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আপাতভাবে কোনও কারণ ছাড়া নখে দুর্গন্ধ অন্য অসুখের লক্ষণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
