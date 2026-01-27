Edit Profile
    বাসি ভাত ফেলে না দিয়ে পরের দিন বানিয়ে ফেলুন মজাদার ৩ পদ, দেখুন কীভাবে

    বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে কী কী নতুন পদ বানানো সম্ভব দেখে নিন।

    Published on: Jan 27, 2026 8:10 PM IST
    By Suman Roy
    অনেকেই আগের দিনের বেঁচে যাওয়া খাবার পুণরায় গরম করে খেতে পছন্দ করেন না। তবে কিছু খাবার আছে যাকে চাইলে পরের দিন নতুন রূপ দেওয়া সম্ভব। যাতে খাবার ফেলতেও না হয়, আবার স্বাদেও বদল আসে। ভাত সেইসব খাবারের মধ্যে অন্যতম। প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই ভাত থেকে যায় পরেরদিন। ফেলে না দিয়ে বা মনমরা করে ডাল দিয়ে তা না খেয়ে এই বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন নতুন খাবার।

    বাসি ভাত ফেলে না দিয়ে পরের দিন বানিয়ে ফেলুন মজাদার ৩ পদ, দেখুন কীভাবে
    বাসি ভাত ফেলে না দিয়ে পরের দিন বানিয়ে ফেলুন মজাদার ৩ পদ, দেখুন কীভাবে

    ফ্রায়েড রাইস বা ভাত ভাজা

    ডিম ভুরজি করে নিন। আলু-পেঁয়াজ-লঙ্কা-আদা কুটিয়ে নিন। চাইলে গাজর, বিনসও দিতে পারেন তাতে। এবার কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে সমস্ত সবজি ভেজে তাতে ভাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিন। একটু নুন, গোলমরিচ দিন। মাখন ছড়িয়ে খেয়ে ফেলুন।

    ভাতের ক্ষীর

    একটা প্যানে আগেরদিনের বেঁচে যাওয়া ভাত, দুধ আর গুড় দিন। এবার কম আঁচে জ্বাল দিন ১৫-২০ মিনিট। দুধ ঘন হয়ে এলে এলাচ গুঁড়ো আর বাদামকুচনো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

    ভাতের পকোড়া

    বাসি ভাতের সঙ্গে পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা কুঁচিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার একটু নুন দিয়ে ভাত ভাল করে চটকে সেটা দিয়ে ছোট-ছোট মণ্ড বানিয়ে নিন। একটি পাত্রে বেসন গুলে তাতে এই মণ্ড ডুবিয়ে সাদা তেলে ভেজে নিন। চাইলে অল্প একটু আলুর পুরও দিতে পারেন ভাতের মণ্ডের ভিতরে। এবার ছাঁকা তেলে ভেজে নিন।

