    আপনি কি রসুন খান? অনেকেরই এটি খেতে নেই! জেনে নিন, কারা খাবেন না

    রসুনের কিছু তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং রক্ত ​​পাতলা করার ক্ষমতার কারণে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক পরিস্থিতিতে বা অসুস্থতায় রসুন খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। কাদের রসুন খাওয়া উচিত নয় এবং কেন, জেনে নিন।

    Published on: Dec 10, 2025 12:30 PM IST
    By Suman Roy
    রসুন (Garlic) একটি অত্যন্ত পরিচিত এবং শক্তিশালী ভেষজ, যা শুধুমাত্র রান্নার স্বাদই বাড়ায় না, এর মধ্যে থাকা অ্যালিসিন (Allicin) নামক সক্রিয় যৌগের কারণে এটি বহু শতাব্দী ধরে ঔষধি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রসুন হৃদরোগ প্রতিরোধ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

    আপনি কি রসুন খান? অনেকেরই এটি খেতে নেই!

    তবে, রসুনের কিছু তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং রক্ত ​​পাতলা করার ক্ষমতার কারণে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক পরিস্থিতিতে বা অসুস্থতায় রসুন খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। কাদের রসুন খাওয়া উচিত নয় এবং কেন, জেনে নিন।

    ১. যেসব শারীরিক পরিস্থিতিতে রসুন খাওয়া উচিত নয়

    নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি যাদের আছে, তাদের রসুন খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত:

    শারীরিক অবস্থাবিপদ কেন?পরামর্শ
    রক্তপাতের সমস্যা (Bleeding Disorders)রসুনে থাকা অ্যালিসিন এবং অন্যান্য যৌগ রক্তকে পাতলা করার (Anti-coagulant) বৈশিষ্ট্য বহন করে। এটি রক্ত ​​জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়।যাঁদের হিমোফিলিয়া বা অন্য রক্তপাতের সমস্যা আছে, তাঁদের রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ে।
    অস্ত্রোপচারের আগে (Prior to Surgery)রক্ত ​​পাতলা করার গুণের কারণে অস্ত্রোপচারের আগে রসুন খাওয়া বিপজ্জনক। এটি অতিরিক্ত রক্তপাতের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।অস্ত্রোপচারের কমপক্ষে দুই সপ্তাহ আগে রসুন খাওয়া বন্ধ করা উচিত।
    নিম্ন রক্তচাপ (Low Blood Pressure)রসুন স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ কমানোর ক্ষমতা রাখে। যাদের রক্তচাপ ইতিমধ্যেই কম, তাদের এটি অতিরিক্ত কমে গিয়ে হাইপোটেনশন হতে পারে।রক্তচাপের ওষুধ খান এমন ব্যক্তিরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
    পেটের তীব্র সমস্যা (Acidity/GERD)রসুন প্রকৃতিতে কিছুটা অ্যাসিডিক এবং তীব্র গ্যাস সৃষ্টিকারী। এটি গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD) বা আলসারের লক্ষণগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।কাঁচা রসুন এড়িয়ে চলুন, প্রয়োজনে রান্না করা রসুন কম পরিমাণে খান।
    গর্ভাবস্থা ও স্তন্যপানগর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত রসুন খাওয়া নিরাপদ নাও হতে পারে। স্তন্যদানের সময় এটি খেলে দুধের স্বাদ পরিবর্তন হতে পারে এবং শিশুর অস্বস্তি হতে পারে।পরিমিত পরিমাণে খাবারে ব্যবহার করা নিরাপদ, কিন্তু সাপ্লিমেন্ট এড়িয়ে চলুন।

    ২. অতিরিক্ত রসুন খাওয়ার সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

    স্বাস্থ্যগত সমস্যা না থাকলেও অতিরিক্ত পরিমাণে রসুন খেলে কিছু সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে:

    • মুখ ও শরীরের দুর্গন্ধ: রসুনের গন্ধ সৃষ্টিকারী সালফার যৌগগুলি রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে এবং নিঃশ্বাস ও ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে বের হয়।
    • অ্যাসিডিটি ও বুকজ্বালা: অতিরিক্ত রসুন খাওয়ার ফলে বুকজ্বালা, বমি বমি ভাব এবং পেটের অস্বস্তি হতে পারে।
    • ত্বকের জ্বালা: সংবেদনশীল ত্বকে বা সরাসরি ত্বকে রসুনের রস লাগালে জ্বালাভাব বা অ্যালার্জি হতে পারে।

    ৩. কখন চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি?

    • যদি আপনি রক্ত পাতলা করার জন্য কোনো ওষুধ (যেমন ওয়ারফারিন, অ্যাসপিরিন) সেবন করেন, তবে রসুন সাপ্লিমেন্ট বা কাঁচা রসুন খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ রসুনের অ্যান্টি-কোয়াগুল্যান্ট প্রভাব ওষুধের সঙ্গে মিশে রক্তপাতের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

    স্বাস্থ্যের জন্য রসুন উপকারী হলেও, রক্ত ​​পাতলা করার ক্ষমতা এবং হজমজনিত সমস্যার কারণে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক পরিস্থিতিতে এটি খাওয়া এড়িয়ে চলা বুদ্ধিমানের কাজ।

