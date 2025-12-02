Edit Profile
    পেঁপে সকলের খাওয়া উচিত নয়, কারা ভুলেও খাবেন না এই ফল

    Published on: Dec 02, 2025 11:45 AM IST
    By Suman Roy
    পেঁপে হলো একটি পুষ্টিকর ফল, যা হজমশক্তি উন্নত করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পেঁপেতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ফাইবার এবং শক্তিশালী এনজাইম পেঁপেন (Papain)। তবে এর কিছু উপাদান নির্দিষ্ট কিছু মানুষের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

    কারা পেঁপে খাবেন না বা পেঁপে খেলে কাদের সমস্যা হতে পারে, তা আলোচনা করা হল:

    ১. গর্ভবতী মহিলা (Pregnant Women)

    গর্ভবতী মহিলাদের জন্য পেঁপে, বিশেষ করে কাঁচা বা আধা পাকা পেঁপে, সবচেয়ে বিপদজনক।

    • কারণ: কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ল্যাটেক্স (Latex) থাকে, যার মধ্যে উচ্চ ঘনত্বে পেঁপেন এনজাইম পাওয়া যায়। এই পেঁপেন মানবদেহের অক্সিটোসিন (Oxytocin) হরমোনের মতো কাজ করে।
    • বিপদ: অক্সিটোসিন জরায়ুর সংকোচন (Uterine Contractions) ঘটায়। গর্ভাবস্থায় কাঁচা পেঁপে খেলে জরায়ুর এই সংকোচন শুরু হতে পারে, যা গর্ভপাত (Miscarriage) বা অকাল প্রসব (Premature Labor)-এর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যদিও পাকা পেঁপে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ, তবুও গর্ভাবস্থায় পেঁপে খাওয়া সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

    ২. ল্যাটেক্স অ্যালার্জি আছে যাঁদের

    পেঁপে সেই সব খাবারের মধ্যে পড়ে, যা ল্যাটেক্স অ্যালার্জিযুক্ত রোগীদের মধ্যে ক্রস-রিঅ্যাকটিভিটি (Cross-reactivity) সৃষ্টি করতে পারে।

    • কারণ: পেঁপেতে কিছু এনজাইম থাকে যা রাবার ল্যাটেক্সে পাওয়া প্রোটিনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
    • বিপদ: যদি আপনার ল্যাটেক্সে অ্যালার্জি থাকে, তবে পেঁপে খেলে আপনার শরীরে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন—ত্বকে ফুসকুড়ি, চুলকানি, হাঁচি, বা শ্বাসকষ্ট। কলা, অ্যাভোকাডো এবং কিউইয়ের মতো ফলও এই ক্রস-রিঅ্যাকটিভিটি ঘটাতে পারে।

    ৩. রক্ত পাতলা করার ওষুধ (Blood Thinners) গ্রহণকারী ব্যক্তিরা

    যারা রক্ত পাতলা রাখার ওষুধ বা অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টস (Anticoagulants) গ্রহণ করছেন, তাঁদের পেঁপে খাওয়া উচিত নয়।

    • কারণ: পেঁপে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দিতে পারে।
    • বিপদ: যখন পেঁপে রক্ত পাতলা করার ওষুধের সঙ্গে খাওয়া হয়, তখন রক্ত অতিরিক্ত পাতলা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ (Internal Bleeding) বা সহজে ক্ষত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

    ৪. হজমের সমস্যা বা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা

    পেঁপে হজমের জন্য ভালো হলেও, অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে বা পেটের সমস্যা থাকলে তা পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে।

    • কারণ: পেঁপেতে প্রচুর ফাইবার এবং শক্তিশালী রেচক (Laxative) বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
    • বিপদ: অতিরিক্ত পেঁপে খেলে বা ডায়রিয়া চলাকালীন খেলে তা পেটের গণ্ডগোল, বমিভাব, পেট ফাঁপা এবং ডায়রিয়া বাড়িয়ে দিতে পারে।

    ৫. গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়া রোগী (হাইপোগ্লাইসেমিয়া)

    কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, পেঁপে রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে পারে।

    • বিপদ: ডায়াবেটিসের ওষুধ খাচ্ছেন বা যাদের রক্তে শর্করার মাত্রা এমনিতেই কম (Hypoglycemia), তারা পেঁপে খেলে গ্লুকোজের মাত্রা অতিরিক্ত কমে গিয়ে সমস্যা হতে পারে।

    পেঁপে একটি পুষ্টিকর ফল হলেও, গর্ভবতী মহিলা, ল্যাটেক্স অ্যালার্জি এবং রক্ত পাতলা করার ওষুধ গ্রহণকারীদের পেঁপে খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। কোনো বড় ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পেঁপে খাবেন।

    News/Lifestyle/পেঁপে সকলের খাওয়া উচিত নয়, কারা ভুলেও খাবেন না এই ফল
    © 2025 HindustanTimes